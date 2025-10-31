Pese a las maniobras de la defensa, Nicolás Petro seguirá siendo investigado por la fiscal Lucy Laborde

Los intentos del abogado de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por apartar a la fiscal Lucy Laborde del proceso en su contra no tuvieron éxito. La fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó que la recusación y la solicitud de reasignación del caso fueron negadas, por lo que la funcionaria continuará al frente del expediente que ya avanza en la fase de juicio.
La defensa del exdiputado del Atlántico había presentado una recusación contra Laborde, alegando presunta falta de imparcialidad. Esa petición fue revisada por la directora de Lavado de Activos, quien la rechazó tras considerar que no existían motivos suficientes para remover a la fiscal. Luego, la defensa insistió en que el caso fuera reasignado, pero esa segunda estrategia también fue descartada por la Fiscalía.
