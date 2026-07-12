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¿Por qué cambiaron a la fiscal del caso Nicolás Petro?

Con la salida de la funcionaria, ya son dos fiscales, en tres años, los que ha tenido el caso, y todavía no llega a juicio. EL COLOMBIANO conoció detalles de su salida.

  • Nicolás Petro junto a su abogado Alejandro Carranza. Foto: cortesía
    Nicolás Petro junto a su abogado Alejandro Carranza. Foto: cortesía
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 1 hora
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El proceso penal contra Nicolás Petro Burgos completa tres años sin que haya iniciado el juicio oral. A las dilaciones procesales y las controversias que han rodeado el expediente ahora se suma la salida de la segunda fiscal encargada del caso.

El ente notificó, mediante una resolución interna, la terminación de varios encargos provisionales, entre ellos el de Lucy Marcela Laborde Betancourt en la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos.

Con su salida, el expediente queda nuevamente sin fiscal titular cuando aún se encuentra en la etapa preparatoria del juicio oral, en la que las partes discuten las pruebas que serán debatidas en esa fase del proceso.

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Varias de esas decisiones fueron apeladas, por lo que tanto la defensa como la Fiscalía permanecen a la espera de los pronunciamientos del Tribunal Superior de Barranquilla.

Fuentes del ente acusador, en diálogo con EL COLOMBIANO, contaron que los cambios de funcionarios en el caso responderían a decisiones administrativas de trámite.

Este diario conoció detalles desconocidos públicamente de la salida de la segunda fiscal que ha tenido el caso, quien en audiencia fallida del viernes pasado, en el caso de Laura Ojeda, esposa de Nicolás, ante la jueza 23 Penal Municipal de Conocimiento de Barranquilla, contó lo sucedido.

La funcionaria judicial, que también es fiscal en el caso de Laura Ojeda contra Day Vásquez por violación de datos personales, manifestó que recibió una resolución mediante la cual se daba por terminado su encargo o su provisionalidad como fiscal.

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Señaló que, ante esta decisión, debía replantear la continuidad del proceso de descubrimiento probatorio y las demás labores a su cargo en el despacho, mientras se resolvían las medidas cautelares que había interpuesto.

Laborde Betancourt también explicó que la diligencia de descubrimiento probatorio en el caso de Ojeda, que estaba prevista para los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, había sido suspendida debido a que, según indicó, las disposiciones de la delegada para las Finanzas Criminales impidieron el traslado del investigador a Barranquilla con los elementos que permanecían bajo custodia en Bogotá.

Según relató, entre dichos elementos se encontraba un Blu-ray y otros implementos técnicos necesarios para adelantar este tipo de diligencias.

La funcionaria señaló que comunicaría formalmente la situación derivada de esta decisión y las implicaciones que tendría dentro del desarrollo del proceso.

Ahora, sin fiscal ni juez

EL COLOMBIANO pudo conocer que, tras la salida de la fiscal, el proceso que enfrenta otro problema es el de Laura Ojeda porque no cuenta con un juez asignado que surta el trámite del caso.

La razón es que el Juzgado 23 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla dejó de tener competencia debido a una redistribución de expedientes ordenada en el marco de las medidas de descongestión adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura.

Como parte de esa redistribución, el despacho seleccionó este proceso para ser remitido a un nuevo juzgado creado para asumir carga judicial, correspondiendo su conocimiento al Juzgado 26 Penal del Circuito de Conocimiento de Barranquilla.

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En consecuencia, el juez del despacho de origen ya no podía continuar adelantando audiencias ni tomar decisiones dentro del proceso, debido a que perdió competencia una vez fue ordenada la remisión del expediente.

Estas decisiones judiciales coincidieron a la vez con la de la Fiscalía.

La investigación

Nicolás Petro, exdiputado del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro, enfrenta cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El expediente ha estado rodeado de controversias. La defensa promovió una investigación disciplinaria contra Laborde por una presunta filtración de información reservada a la periodista Vicky Dávila, señalamiento que la fiscal ha rechazado.

A su vez, Laborde denunció presuntas presiones indebidas del presidente Gustavo Petro y solicitó el retiro de una fiscal auxiliar que, según dijo, nunca pidió para el caso.

Tal cual lo ha venido reportando EL COLOMBIANO, un aporte de $400 millones de pesos dirigidos a la campaña presidencial de Gustavo Petro, es una de las evidencias que se analiza sobre el supuesto enriquecimiento ilícito de Nicolás Petro.

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Dicha prueba, basada en el testimonio del aportante Gabriel Elías Hilsaca Acosta, al parecer contradice una de las afirmaciones del propio exdiputado, quien en varios escenarios ha afirmado que jamás dijo que los dineros recibidos fueran para patrocinar la campaña.

En una entrevista con el portal noticioso Cambio, exclamó que “yo nunca le dije a nadie que esos recursos fueran para la campaña de mi papá”.

Recalcó que la plata que le entró fue incluida en su declaración de renta, es decir, $1.300 millones en total, pero se negó a detallar qué les dijo a las personas entonces para que le entregaran esa suma.

“Ahora estamos en una etapa probatoria y no quiero referirme al fondo de las pruebas, pero lo que le puedo decir es que yo sí recibí unos recursos lícitos que se fueron para algunos bienes”, adujo.

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Tras la publicación de la entrevista, volvió a tomar relevancia una de las evidencias que recopiló la Procuraduría con miras al juicio disciplinario, basada en el testimonio de uno de los aportantes, Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso Hilsaca (“el Turco”), un reconocido contratista estatal de la Costa Atlántica, quien en el pasado fue investigado por nexos con paramilitares.

Dicha declaración data de 2023, pero al parecer será actualizada en el marco del proceso actual en el ente de control.

“Le entregó la suma de $200 millones en efectivo en el edificio Balcones del Parque al señor Nicolás Petro Burgos en fecha 18 de mayo de 2022, pero, no hubo reunión posterior a ello, sino que el aporte de los otros $200 millones se había hecho de forma anterior a finales de abril o comienzos de mayo de 2022. Entregando un total de $400 millones”, precisa un documento del Ministerio Público, que agrupa las evidencias.

Preguntas y respuestas

¿Por qué el juicio contra Nicolás Petro todavía no ha comenzado?
El proceso permanece en la etapa preparatoria, donde se definen las pruebas que podrán presentarse en juicio. Además, recursos judiciales y cambios de funcionarios han contribuido a prolongar el trámite.
¿De qué está acusado Nicolás Petro?
Nicolás Petro enfrenta un proceso penal por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Las acusaciones deberán ser analizadas y resueltas por la justicia durante las etapas correspondientes del proceso.
¿Qué implica que el caso de Nicolás Petro se quede sin fiscal titular?
La salida de una fiscal no significa el cierre del proceso. La Fiscalía debe designar un nuevo funcionario para continuar con la investigación y las actuaciones judiciales pendientes conforme a la ley.
¿Cómo pueden afectar los cambios de fiscal y de juez al proceso contra Nicolás Petro?
Los cambios de funcionarios pueden generar ajustes en el cronograma del proceso mientras se realizan las reasignaciones. Sin embargo, el expediente continúa y las decisiones de fondo dependerán de las autoridades judiciales competentes.

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