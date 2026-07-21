Video | Primer entrenamiento de Jhon Durán en el Benfica: “Quiero responder en la cancha todo el apoyo”

Tras darse a conocer su llegada al Benfica de Lisboa en Portugal, Jhon Jader Durán fue recibido por la prensa en el Aeropuerto de Portela en la capital lusa. El delantero antioqueño de 22 años se mostró con confianza, respondiendo con aplomo y hablando en portugués, algo que sorprendió a propios y extraños. Durán, que jugó poco más de cuatro meses en el Zenit de San Petersburgo en Rusia durante el primer semestre del año, donde anotó dos goles, llega con la obligación de realzar su carrera con las águilas.
Este martes 21 de julio, Jhon Jader Durán se entrenó por primera vez bajo el mando de su nuevo entrenador. El nuevo “9” del Benfica demostró destreza y capacidad; ahora falta lo más importante, que se sostenga en el tiempo.