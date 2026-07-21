Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Video | Primer entrenamiento de Jhon Durán en el Benfica: “Quiero responder en la cancha todo el apoyo”

Jhon Jader Durán manifestó su emoción y las altas expectativas que tiene en su nueva etapa como jugador del Benfica en Portugal.

  • Jhon Durán y el presidente del Benfica, Rui Silva. FOTO: SL Benfica
    Jhon Durán y el presidente del Benfica, Rui Silva. FOTO: SL Benfica
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 5 horas
bookmark

Tras darse a conocer su llegada al Benfica de Lisboa en Portugal, Jhon Jader Durán fue recibido por la prensa en el Aeropuerto de Portela en la capital lusa. El delantero antioqueño de 22 años se mostró con confianza, respondiendo con aplomo y hablando en portugués, algo que sorprendió a propios y extraños. Durán, que jugó poco más de cuatro meses en el Zenit de San Petersburgo en Rusia durante el primer semestre del año, donde anotó dos goles, llega con la obligación de realzar su carrera con las águilas.

Este martes 21 de julio, Jhon Jader Durán se entrenó por primera vez bajo el mando de su nuevo entrenador. El nuevo “9” del Benfica demostró destreza y capacidad; ahora falta lo más importante, que se sostenga en el tiempo.

“Agradecido con Dios por llegar aquí. Soy un tipo al que le gusta mucho trabajar, vengo para ganar y hacer un buen trabajo con todos”, mencionó Durán a los medios locales en el aeropuerto.

“Hablé con Ríos (Richard), somos amigos y está todo bien. Me habló de los aficionados y a ellos les digo que vine a aportar, estoy muy contento de estar aquí y espero el apoyo siempre. Sé todo del Benfica, siempre vi al club de chico”, afirmó el delantero.

Ya en declaraciones con el club dos veces campeón de Europa, Durán dejó claro que la forma con la que buscará agradecer los buenos mensajes en sus redes sociales será dentro del terreno de juego. Jhon Jader quiere dejar huella en uno de los clubes más grandes de Portugal e históricos del fútbol europeo.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Algo que se debe destacar es que su llegada fue un pedido del director técnico recién llegado al banquillo lisboeta, Marco Silva, quien dirigió al Fulham de Inglaterra desde 2021 hasta 2025, siempre manteniendo en su esquema a un delantero centro de carrocería y buen juego, características de Jhon Durán.

El canterano de Envigado suma 56 goles y 14 asistencias en 203 partidos disputados como profesional en clubes. En la selección Colombia, equipo al que quiere volver a ser convocado (además se necesita un delantero goleador), anotó 3 goles en 17 partidos.

Lea también: Nacional inicia su camino en la Copa BetPlay: hora, canal y lista de convocados

¿Qué dijo Jhon Jader Durán sobre su llegada al Benfica?
Durán aseguró que está agradecido por la oportunidad y que llega con la intención de aportar al equipo. También afirmó que espera responder al apoyo de los aficionados con buenas actuaciones dentro del campo y que conoce la historia del Benfica desde que era niño.
¿Qué relación tiene Richard Ríos con la llegada de Jhon Jader Durán al Benfica?
Durán reveló que habló con Richard Ríos, a quien considera su amigo. Según el delantero, Ríos le comentó cómo es la afición del Benfica, aunque la noticia no indica que haya influido directamente en la negociación o en su fichaje.
¿Cómo fueron los primeros días de Jhon Jader Durán en el Benfica?
Tras ser presentado, Durán realizó su primer entrenamiento bajo las órdenes de Marco Silva. La noticia señala que mostró destreza y buenas condiciones, aunque aclara que el verdadero reto será mantener ese nivel a lo largo de la temporada.

Temas recomendados

Fútbol
Selección Colombia
Champions League
Futbolistas en el exterior
Europa League
Benfica
Liga de Portugal
Lisboa
Jhon Durán
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos