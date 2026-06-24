Un celular perdido y dos pasaportes diferentes: así investigan el asesinato de la modelo Natalia Villalba en Bogotá

A más de 24 horas de haberse conocido el hallazgo del cuerpo de la modelo cucuteña Natalia Villalba, las autoridades continúan reconstruyendo los hechos que rodearon su crimen en un apartamento del exclusivo barrio El Virrey, en el norte de Bogotá. La mujer, de 36 años, fue encontrada sin vida dentro de una maleta gris en el apartamento 702 del edificio Morph, inmueble que había alquilado temporalmente mientras buscaba una nueva residencia. Las primeras indagaciones apuntan a que, días antes de su muerte, Natalia estuvo acompañada por dos ciudadanos extranjeros, uno estadounidense y otro británico, quienes habrían ingresado al apartamento donde posteriormente fue encontrado su cuerpo. Las autoridades revisan, al menos, 15 ingresos de personas al apartamento donde se hospedaba la mujer, en este mes de junio. Lea también: Lo que se sabe del caso Natalia Villalba, la mujer que fue encontrada muerta en una maleta en Bogotá Según información obtenida por investigadores, uno de los extranjeros, identificado como ciudadano inglés, ya abandonó Colombia hace tres días, como lo dio a conocer El Tiempo. Las autoridades avanzan en labores de ubicación y no descartan solicitar mecanismos de cooperación internacional para localizarlo y obtener su versión de los hechos. La Fiscalía también recopila información sobre la relación que existía entre Natalia y estos hombres, así como la fecha en que se conocieron. Conozca: Hombre fue enviado a la cárcel por presunto feminicidio de gestora del municipio de Itagüí

“No aparece el celular”: habla madre de la víctima

La preocupación comenzó cuando la familia perdió contacto con Natalia. Su madre, Claudia Villalba, relató que hablaba frecuentemente con su hija, quien llevaba aproximadamente 17 años viviendo en Bogotá. “Desde el jueves no me respondió. Tampoco le entraban los mensajes ni las llamadas”, manifestó la mujer al diario El Tiempo. Otro elemento considerado clave por los investigadores es el teléfono de Natalia, que aún no ha sido localizado. Mientras que su computador sí fue encontrado dentro de la habitación, el celular permanece desaparecido. “El computador estaba en su habitación, pero el teléfono aún no aparece”, dijo su madre.

La recuperación del dispositivo podría permitir reconstruir las últimas comunicaciones de la víctima, identificar contactos recientes, verificar movimientos, mensajes y llamadas, así como obtener información relevante sobre los extranjeros que ingresaron al apartamento. La familia solo fue informada de la tragedia durante la tarde del lunes y continúa a la espera de que las autoridades entreguen oficialmente el cuerpo para realizar los procedimientos de reconocimiento y traslado hacia Cúcuta. Medicina Legal confirmó la identidad de Natalia. “Estamos en la Fiscalía a la espera de que nos digan algo de la investigación. Aún no nos han entregado el cuerpo y haremos el reconocimiento en los próximos días”, le dijo a ese diario Claudia Villalba. Y agregó: “Natalia vivía hace 17 años en Bogotá, hablábamos frecuentemente, pero desde el jueves no me respondió. Tampoco le entraban los mensajes ni las llamadas”. La mujer relató, además, que no sabía muy bien a qué se dedicaba su hija. “Ella me decía que tenía una empresa y que trabajaba en eso. No sé de qué era exactamente y estoy a la espera de hablar con una de sus mejores amigas para que me dé más información sobre a qué se dedicaba”. Entérese: Mujer fue capturada en Rionegro por presunto asesinato de otra mujer, ¿qué pasó? Natalia Villalba estaba hospedada en el apartamento 702 desde hace algunas semanas porque estaba buscando un nuevo apartamento a donde mudarse. “Lo pagaba por semanas y me dijo que se iba a mudar pronto”, aseguró la madre. Además, reveló un detalle que hasta ahora no se conocía y que podría ser determinante para esclarecer lo ocurrido en el apartamento: “El computador estaba en su habitación, pero el celular sigue sin aparecer”. Para los investigadores, ubicar el teléfono es fundamental, ya que permitiría reconstruir los últimos mensajes, llamadas y movimientos de la modelo, así como obtener información sobre los extranjeros que ingresaron al apartamento 702. En diálogo con El Tiempo, la madre de la joven aseguró además que su hija no tenía pareja y que desconocía si mantenía amistad o contacto con ciudadanos extranjeros que visitaran Bogotá. Lea más: A John Poulos, el asesino de Valentina Trespalacios, lo trasladaron a la cárcel La Tramacúa y ya no se lo aguantan: es “insoportable”

Pistas en la escena del crimen

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los investigadores es la forma en que fue encontrado el cuerpo. Natalia estaba dentro de una maleta de viaje gris ubicada en la ducha del apartamento. Además, el agua permanecía abierta y caía directamente sobre el equipaje, como lo reportó una de las trabajadoras del edificio que ingresó al lugar tras no tener respuesta al llamado de la puerta principal del apartamento. Según fuentes vinculadas a la investigación, citadas por El Tiempo, la maleta tenía una abertura por la que ingresó agua durante varios días, “alterando considerablemente el estado del cuerpo”. Lea: “Hice reglas”: chats revelan el acoso, los celos y control que sufrió Valentina Trespalacios en su relación con John Poulos Los peritos consideran que esta circunstancia pudo haber afectado rastros biológicos y evidencias fundamentales para determinar con precisión la causa de la muerte. De acuerdo con investigadores consultados, la exposición prolongada al agua pudo generar lesiones en la piel y borrar huellas que habrían permitido reconstruir con mayor claridad lo sucedido.

Dos pasaportes con apellidos distintos y la foto de Natalia

Aunque inicialmente circularon versiones sobre un posible golpe contundente en el cuerpo de la víctima, las autoridades han pedido prudencia. Los expertos de Medicina Legal continúan analizando muestras biológicas, físicas y toxicológicas recolectadas en el apartamento para establecer cómo murió la joven. Hasta el momento no existe un dictamen definitivo sobre las causas del fallecimiento. En el apartamento aparecieron dos pasaportes asociados a Natalia, pero con diferencias en los apellidos registrados. Según fuentes del caso, citadas por El Tiempo, uno de los documentos la identificaba como Natalia Villalba Rubiano y otro como Natalia Rubiano Angarita. Lea también: Detienen en el aeropuerto José María Córdova a una estadounidense que era buscada por Interpol Por lo anterior, las autoridades verifican actualmente la autenticidad, el uso y los movimientos migratorios asociados a ambos documentos para determinar si fueron utilizados en viajes internacionales recientes. Los investigadores también revisan desplazamientos internacionales realizados por Natalia en los últimos meses. Entre los destinos que aparecen en la revisión preliminar se encuentran: Río de Janeiro y Madrid. La información migratoria será comparada con los movimientos del ciudadano británico que estuvo con ella en el apartamento para establecer posibles coincidencias temporales y vínculos previos.

Declaraciones clave para la Fiscalía