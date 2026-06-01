La historia de la mujer que se escondía en Argentina y terminó capturada por ser supuesta testaferra del ELN

Mayerly Arévalo, requerida por la justicia colombiana por su presunta participación como testaferra del ELN, fue extraditada desde Argentina y llegó al país en un vuelo procedente de Buenos Aires, donde fue entregada a funcionarios de Migración Colombia e Interpol.

Según las investigaciones, Arévalo se presentaba como empresaria con operaciones y conexiones en el departamento de Arauca, una actividad que habría utilizado como fachada para legalizar recursos de origen ilícito vinculados a esa guerrilla.

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La Dijin de la Policía informó este lunes que la mujer habría participado en operaciones de lavado de activos que superarían los 885.000 millones de pesos.

Tras su arribo al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, fue puesta a disposición de la Fiscalía 13 Especializada contra el Lavado de Activos. Deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos agravado.

Hay que recordar que desde el año pasado, la Fiscalía y la Interpol mantienen una ofensiva contra las finanzas del ELN y, en especial, contra la estructura de la que haría parte Mayerly Arévalo.