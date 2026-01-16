Manzanares, Caldas, también despedirá a Yeison Jiménez: así será el homenaje al cantante

Los homenajes al fallecido Yeison Jiménez no terminan. Manzanares, su tierra natal, organiza para el próximo lunes, 19 de enero, una jornada para rendirle tributo a uno de sus hijos más destacado.

El cantante de música popular, que este miércoles también fue despedido por su público y sus colegas en un evento masivo en el Movistar Arena de Bogotá, será homenajeado en el municipio del oriente de Caldas con un recorrido por la localidad, una eucaristía e incluso una cabalgata, una de las actividades favoritas del artista.

En un comunicado, la familia y el equipo de Jiménez, fallecido el 10 de enero en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, informó que los homenajes programados para este 19 de enero iniciarán a las 10:00 de la mañana con una caravana de vehículos en el sector “Chochalito” de la vereda La Esmeralda.