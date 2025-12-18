La tragedia del bebé de la jueza Vivian Polanía: no estaba registrado y fue encontrado con signos de desnutrición

Al lado del cuerpo sin vida de la jueza Primera de control de garantías de Cúcuta, Vivian Polanía Franco, estaba su hijo, un bebé de apenas unos meses de nacido cuyo llanto desesperado fue la señal para que las autoridades encontraran a la mujer en su apartamento.

La escena fue desgarradora: una madre que presuntamente acabó con su vida junto a su hijo, ya huérfano, que apenas empieza a vivir.

En contexto: Hallaron muerta a la jueza Vivian Polanía en su apartamento en Cúcuta

El hallazgo se produjo en el apartamento de la jueza ubicado en el barrio Ceiba II de Cúcuta, luego de que su esquema de seguridad de la UNP llegara al edificio para realizar el acompañamiento programado. Contaron que tras varios minutos intentando contactarla sin obtener respuesta, el personal de seguridad del edificio alertó a la Policía, quienes finalmente entraron a la residencia y la encontraron muerta.