¡Qué orgullo! Este es el proyecto de la UdeA que puso a Antioquia a la vanguardia de la transición energética

Uno de los retos que enfrenta un científico cuando hace un nuevo descubrimiento o desarrolla una nueva tecnología es que poco se valore la importancia del avance si las personas de a pie no comprenden el impacto que podría tener en la vida tal y como la conocen. Dice Félix Echeverría, coordinador del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de Materiales (Cidemat) de la Universidad de Antioquia, que ese fue uno de los principales objetivos que quisieron alcanzar cuando, hace tres años, pusieron en marcha Hidrógeno Verde: Energía del Mañana, un proyecto que pone a esta institución y al departamento a la vanguardia del conocimiento en energías renovables. Lea: Por fin descubren qué pasó en Marte para que desapareciera toda el agua “Entendemos que, si la gente no comprende qué es el hidrógeno verde y, en general, toda la tecnología que hace parte de la cadena de valor del hidrógeno, será difícil que, por más inversión que exista, lo adopte, lo acepte y lo utilice”, explica el profesor líder de la investigación a EL COLOMBIANO sobre el estudio que inició en febrero de 2023, que tuvo una inversión de 12.500 millones de pesos (10.000 provinieron del Sistema General de Regalías) y que estuvo a cargo de la Alianza HidroGen, conformada también por la Gobernación de Antioquia, el World Energy Council Colombia, OPEX Colombia, la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Medellín. En ese sentido, para comprender la relevancia de los más de diez prototipos y desarrollos realizados en este proyecto, primero hay que entender que lo que este busca es avanzar en la transición energética, que es el cambio en la producción y el uso de la energía hacia opciones más amigables con el medioambiente y que permitan combatir el cambio climático. Fue por esto que, en el gobierno Duque, se lanzó la Hoja de Ruta del Hidrógeno, que incentivó la producción de este recurso y que, según un informe de la Asociación Hidrógeno Colombia, hasta septiembre de 2025 contaba con 36 proyectos potenciales en el país.

Pero, ¿qué es el hidrógeno verde?

El hidrógeno se usa como fuente de energía debido a que su huella de carbono es muy baja. Existen varios “colores” para clasificarlo, los cuales hacen referencia a la forma en la que se produce y a su impacto ambiental. En el caso del verde, es aquel que se obtiene usando agua y electricidad limpia, como la que proviene del sol o del viento. En lugar de contaminar, aprovecha recursos naturales y renovables. Para producirlo se utiliza un proceso llamado electrólisis, que básicamente consiste en pasar electricidad por el agua para separarla en dos partes: oxígeno e hidrógeno. El hidrógeno resultante puede usarse luego como fuente energética. Esta energía limpia, que ha sido considerada como una de las soluciones más prometedoras para hacerle frente a la crisis climática, se cree que podría ser clave para descarbonizar el planeta.

Para aportar al desarrollo tecnológico y científico del país, que busca ser referente internacional en la producción de hidrógeno verde, el proyecto de la UdeA, en el que participaron más de 50 profesionales, creó prototipos y espacios pensados para las diferentes etapas de fabricación. Uno de ellos son celdas para producir hidrógeno verde usando energía del sol, siendo esta la primera vez que en el país se logra fabricar completamente este tipo de dispositivos mediante técnicas de impresión avanzadas. “Después de producir el hidrógeno, es necesario encontrar una forma de almacenarlo. En este momento existen métodos de almacenamiento (puede guardarse comprimido en tanques o en estado líquido a muy bajas temperaturas), pero requieren un alto consumo de energía y condiciones extremas, como altas presiones o temperaturas muy bajas. Esto se convierte en una barrera para el desarrollo de toda la tecnología”, explica Echeverría. Por esta razón, en la investigación también se creó un nuevo mecanismo de almacenamiento que permite guardar hidrógeno en estado sólido. Además, se diseñaron y probaron baterías de hidrógeno, que funcionan de manera similar a una batería común: se cargan cuando absorben hidrógeno y se descargan cuando lo liberan para producir energía. Asimismo, se construyeron laboratorios y equipos especializados para medir y analizar el comportamiento de estos materiales: cuánto hidrógeno pueden almacenar, qué tan rápido lo hacen y cuántas veces se pueden usar sin deteriorarse, aspectos clave para emplear esta energía a gran escala, especialmente en sectores como el transporte pesado o la industria de los fertilizantes.