Más derroche en MinIgualdad: otros $26.000 millones para contratos antes de elecciones

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, hizo una nueva denuncia relacionada con el “derroche” en el Fondo Paralelo del Ministerio de la Igualdad, en concreto por el dinero que está moviendo previo a las elecciones al Congreso y a la Presidencia.
El pasado 8 de enero, el Fondo Paralelo de esa cartera firmó un nuevo contrato con Laborando S.A.S por $26.289 millones para proveer trabajadores en misión durante este 2026, según informó Valencia en sus redes sociales y documentos conocidos por este diario.
Para el momento de la firma el ministro era Juan Carlos Florián —quien salió en medio de escándalos por su gestión—. Hoy, quien está al frente de esa cartera es Alfredo Acosta, un líder indígena cuestionado por su falta de requisitos para ocupar el cargo.