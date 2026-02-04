x

Más derroche en MinIgualdad: otros $26.000 millones para contratos antes de elecciones

La senadora y candidata Paloma Valencia denunció “exhorbitante derroche de burocracia en el Fondo Paralelo del Ministerio de Igualdad”, que ya venía con otros líos revelados por EL COLOMBIANO.

  • El líder indígena Alfredo Acosta aterrizó al MinIgualdad en medio de polémicas por su falta de requisitos para ocupar el cargo.
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, hizo una nueva denuncia relacionada con el “derroche” en el Fondo Paralelo del Ministerio de la Igualdad, en concreto por el dinero que está moviendo previo a las elecciones al Congreso y a la Presidencia.

El pasado 8 de enero, el Fondo Paralelo de esa cartera firmó un nuevo contrato con Laborando S.A.S por $26.289 millones para proveer trabajadores en misión durante este 2026, según informó Valencia en sus redes sociales y documentos conocidos por este diario.

Para el momento de la firma el ministro era Juan Carlos Florián —quien salió en medio de escándalos por su gestión—. Hoy, quien está al frente de esa cartera es Alfredo Acosta, un líder indígena cuestionado por su falta de requisitos para ocupar el cargo.

El nuevo contrato se ejecutaría entre enero y diciembre de 2026: “Cinco contratos ejecutándose paralelamente para vincular trabajadores temporales. Casi $100.000 millones en burocracia en medio de las elecciones a Congreso y Presidencia”, aseguró Valencia.

Además, añadió que el monto correspondería a 2.000 personas y que, en total, este contratista se ha beneficiado de cinco contratos por $96.871 millones desde 2025 “a dedo, sin licitación y con procesos de contratación exprés”.

Valencia señaló que con esos contratistas y funcionarios “la nómina real del Fondo Paralelo de MinIgualdad podría superar las 5.000 personas, mientras el Ministerio cuenta con 541 funcionarios y 191 contratistas”.

“No hubo licitación”: Valencia

La candidata aseguró que el contrato se firmó de manera “exprés”. Expuso que el 7 de enero el Fondo le remitió la invitación al contratista, y que el 8 de enero Laborando S.A.S. envió los documentos y se concretó la adjudicación.

“No hubo licitación ni un verdadero concurso para que varias empresas de servicios temporales enviaran sus ofertas. La contratación habría sido sastre, a la medida del contratista”, sentenció Valencia.

A principios de enero, Valencia señaló que esta empresa de servicios temporales tendría como propósito vincular a “más de 3.304 personas entre septiembre de 2025 y mayo de 2026”.

No tienen que publicar en SECOP

“Todo se lo gastan en politiquería. El famoso Ministerio de la Igualdad, que yo tumbé en la Corte Constitucional, pero le dieron vida después de la muerte, ya está haciendo de las suyas. Tienen un fondo de derecho privado que no tiene ley de garantías entonces se puede gastar en elecciones”, señaló la senadora.

Agregó que el Fondo “tampoco tiene controles institucionales, no tienen que publicar en el SECOP, la plataforma del Estado donde tendrían que contar con quién contrataron y cuál fue el mecanismo, pero como todo es derecho privado, todo es a dedo (...) El Fondo está diseñado para poder hacerle trampa a la democracia de Colombia”.

Además, la parlamentaria apuntó que, a través de ese mismo Fondo, que denominó como “oscuro”, se tercerizaron dos contratos de operadores logísticos para la realización de eventos por casi $69.000 millones de pesos.

Los propósitos de los contratos

El primer contrato, por $39.745 millones de pesos, contrató a 3.146 personas para el programa ‘Jóvenes en paz’. El segundo, con un número indeterminado de personas para la Gestión operativa del fondo, fue de $4.500 millones de pesos.

Hubo otro de 158 personas para tratar temas de violencia basada en género, por $9321 millones, y otro de cantidad indeterminada para el programa Agua es vida, por más de $17.000 millones.

Este diario encontró que el 24 de octubre de 2025, el Patrimonio Autónomo Fondo MinIgualdad –conocido como FonIgualdad y que funciona como un consorcio– firmó un contrato por $55 mil millones con la empresa Publicidad Móvil de Colombia S.A.S. conocida como Publimóvil. El objeto del contrato es “la prestación de servicios técnicos, operativos y logísticos para llevar a cabo los eventos y actividades del Ministerio de Igualdad”.

Es decir, ser el operador logístico de esa cartera. Una figura opaca en términos de contratación pública porque son contratos que desde el FonIgualdad se pueden entregar a dedo, como en este caso, y la trazabilidad de los gastos es difícil de seguir. Este fondo fue creado en este Gobierno en 2023 como un patrimonio autónomo; en la práctica se rige bajo algunas leyes del derecho privado y no exige la misma transparencia que un proceso licitatorio.

Lo presuntamente irregular es que el ex viceministro Dumar Guevara, quien salió de su cargo por esa denuncia, trabajó en dos periodos distintos, en 2015 y 2018, con Publimóvil, como aparece en su hoja de vida, bajo el mando de José Luis Bolívar, gerente de esa empresa caleña. Según registros que tiene este diario, Guevara autorizó el ingreso de Bolívar y su equipo al ministerio y días después se acordó la firma del millonario contrato sobre el cual hay otras sospechas. “Dumar entregó, direccionó y coordinó entregar la operación logística del ministerio a un exjefe de él”, dice una fuente al interior de esa cartera.

Temas recomendados

Corrupción
Presidencia
Ministerio de la igualdad
Denuncias
Contratos
Gobierno Nacional
Ministerios
Gobierno del cambio
Fondos
Colombia
Gustavo Petro
Paloma Valencia
Juan Carlos Florián
Alfredo Acosta Zapata
