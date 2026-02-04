¿Quiere comprar moto? Bancolombia ofrece más de 200 modelos desde $5 millones y así puede acceder

La motocicleta se ha convertido en el transporte preferido por los colombianos, tanto así que hoy en día Al cierre de 2025, el país superó los 13 millones de unidades y se proyecta que alcance los 14 millones de motos durante el transcurso de 2026. Lo que se traduce en 260 motos por cada 1,000 habitantes. Ante esto, Bancolombia por medio de su micrositio Tu360Movilidad tiene a disposición más de 200 modelos que van desde los 5 millones, hasta los más de 150 millones. Le puede interesar: Boom de las motos sigue en Colombia: ventas superaron las 95.000 matrículas en enero 2026; estas fueron las más vendidas

Más de 200 motos disponibles en Tu360Movilidad de Bancolombia

Tu360Movilidad reúne más de 200 modelos de motocicletas disponibles para los colombianos. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

El portal reúne una amplia oferta de motocicletas de marcas reconocidas en el mercado colombiano como Honda, Yamaha y Suzuki, que lideran el catálogo disponible para los usuarios interesados en adquirir una moto nueva. Para iniciar el proceso, el usuario debe ingresar al sitio web de Tu360Movilidad desde cualquier navegador. Una vez allí, puede utilizar los filtros ubicados en el costado izquierdo para definir criterios como precio, tipo de vehículo, año de lanzamiento y cilindraje, lo que facilita la búsqueda según el presupuesto y las necesidades de movilidad. Tras seleccionar el modelo de interés, el portal permite consultar en detalle las especificaciones técnicas y avanzar con el proceso correspondiente para adquirir la motocicleta. Lea más: Colombia llegará a más de 14 millones de motos en el 2026: el desafío ahora es reducir los accidentes

Motos desde $5 millones: opciones económicas para moverse en Colombia

Dentro de la oferta actual, Tu360Movilidad cuenta con motocicletas cuyos precios arrancan desde los $4.990.000, una cifra que puede variar según el modelo, el año de fabricación y los componentes técnicos. A continuación, algunas de las motos más económicas disponibles y sus principales características:

Hero ECO 100

Año: 2026. Precio: $4.990.000. Cilindraje: 100 cc. Motor: 4 tiempos. Tipo de caja: Manual. Combustible: Gasolina. Tipo: Moto de calle. Color: Negro. Conozca también: Cinco de cada 10 motos vendidas en Colombia ya se compran a crédito: estas son las preferidas por los colombianos

TVS Sport 100 KLS Spoke

Año: 2025. Precio: $5.599.999. Cilindraje: 100 cc. Motor: 4 tiempos. Tipo de caja: Manual. Combustible: Gasolina. Tipo: Moto de calle. Colores disponibles: Verde y rojo.

AKT CR4 125 Unishock

Año: 2027. Precio: $6.790.000. Cilindraje: 124 cc. Motor: 4 tiempos. Tipo de caja: Manual. Combustible: Gasolina. Tipo: Moto de calle. Color: Negro con amarillo. Entérese; Estas son las motos que pagan menos valor del Soat en 2026 en Colombia

Suzuki VIVA R Cool

Año: 2026. Precio: $7.400.000. Cilindraje: 113 cc. Motor: 4 tiempos. Tipo de caja: Manual. Combustible: Gasolina. Tipo: Moto de calle. Colores disponibles: Negro, gris y blanco.

Benelli TNT 135

Año: 2023. Precio: $7.400.000. Cilindraje: 135 cc. Motor: 4 tiempos. Tipo de caja: Manual. Combustible: Gasolina. Tipo: Moto de calle. Colores disponibles: Negro y amarillo.

Hero Xpulse 200T

Año: 2025. Precio: $10.290.000. Cilindraje: 200 cc. Motor: 2 tiempos. Tipo de caja: Manual. Combustible: Gasolina. Tipo: Moto de calle. Color: Rojo.

¿Cómo acceder a las motos disponibles en Tu360Movilidad de Bancolombia?

Acceder a las motocicletas disponibles en Tu360Movilidad, el micrositio de Bancolombia, es un proceso completamente digital y diseñado para facilitar la compra según el presupuesto y las necesidades de cada usuario.

Paso 1: ingresar al portal

Desde cualquier navegador, el usuario debe ingresar al sitio web de Tu360Movilidad de Bancolombia. No es necesario acudir a una oficina física para consultar el catálogo.

Paso 2: filtrar según sus necesidades

En el costado izquierdo de la plataforma encontrará filtros que permiten ajustar la búsqueda por precio, marca, tipo de moto, año de lanzamiento y cilindraje, lo que ayuda a identificar rápidamente las opciones que se ajustan a su presupuesto.

Paso 3: revisar las especificaciones de la moto

Al seleccionar un modelo, el portal muestra información detallada como precio, ficha técnica, tipo de motor, consumo, colores disponibles y demás características relevantes para comparar alternativas.

Paso 4: iniciar el proceso de compra

Una vez elegida la motocicleta, el usuario puede avanzar con el proceso correspondiente directamente desde la plataforma, donde se indican los pasos a seguir según el modelo y la opción seleccionada.

Paso 5: recibir acompañamiento en el proceso

Tu360Movilidad ofrece acompañamiento durante el proceso, lo que permite resolver dudas y avanzar de forma guiada hasta completar la adquisición de la moto.

Una alternativa para mejorar la movilidad en el país

Tu360Movilidad se consolida como una alternativa digital para quienes buscan acceder a una motocicleta y mejorar su movilidad diaria. En un escenario donde las motos siguen ganando protagonismo como solución de transporte en Colombia, plataformas como esta facilitan la comparación de precios, modelos y características, permitiendo tomar decisiones más informadas.