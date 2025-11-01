Estudiante de Los Andes murió tras agresión en fiesta de Halloween en Bogotá: esto se sabe

Una celebración de Halloween en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, terminó en tragedia con la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes. El joven, de 20 años, fue agredido en la madrugada del 31 de octubre a las afueras de un bar donde compartía con amigos. De acuerdo con versiones preliminares, en medio de una riña fue atacado por tres personas, dos mujeres y un hombre, quienes posteriormente fueron capturados por la Policía Metropolitana de Bogotá. “Estas tres personas, las cuales son capturadas posteriormente, no registran antecedentes penales. Se produce una riña como tal, entre ellos”, explicó el coronel Jorge Arizal, comandante de la Policía de Barrios Unidos, en diálogo con el canal local Citytv. Conozca: El conmovedor mensaje de la mamá de Luis Andrés Colmenares tras 15 años de su muerte: “Aún duele” Los presuntos agresores fueron identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres. En primera instancia, las autoridades los detuvieron por el delito de lesiones personales, mientras avanza la investigación judicial para determinar su grado de responsabilidad en los hechos que derivaron en la muerte del estudiante.

Él era Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el joven estudiante que cursaba séptimo semestre de ingeniería de sistemas en la Universidad de los Andes que murió tras una riña Bogotá durante la madrugada del 31 de octubre. FOTO: Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. confirmó en un comunicado que Moreno Jaramillo ingresó en la madrugada del 31 de octubre al servicio de urgencias del Hospital Chapinero, acompañado por la Policía y un allegado, con diagnóstico de trauma craneoencefálico severo. Tras ser valorado, fue trasladado al Hospital Simón Bolívar, donde ingresó al servicio de neurocirugía y posteriormente a la Unidad de Cuidados Intensivos.

¿Cómo fue el crimen?

Según información obtenida por El Tiempo, los hechos ocurrieron en la calle 64 con carrera 15, en el norte de Bogotá, donde el estudiante fue hallado inconsciente, con hematomas en el rostro y un lago hemático en el suelo. A su lado se encontraba Juan David Cárdenas Ortiz, quien se identificó como amigo de la víctima. De acuerdo con el informe policial citado por ese medio, el joven estaba “en alto grado de exaltación y atemorizado” y aseguró que un grupo conformado por dos mujeres y un hombre había sostenido una riña con ellos, agredido a su compañero y luego huido del lugar.

El herido fue trasladado inicialmente al Cami de Chapinero, mientras los presuntos agresores fueron ubicados cuadras más adelante y capturados por la Policía. El Tiempo estableció que se trata de Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán —al parecer de nacionalidad venezolana— y Bertha Parra Torres, oriunda de Popayán. En un principio, los tres fueron detenidos por lesiones personales, pero tras confirmarse la muerte del estudiante, el caso pasó a ser investigado como homicidio. El joven fallecido cursaba séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, misma institución donde, según El Tiempo, también estudiaría una de las personas señaladas en el ataque. El suceso ha generado diversas reacciones entre la comunidad, quienes han comparado la situación con el caso de Luis Andrés Colmenares, ocurrido también durante una noche de Halloween e involucrando a estudiantes de la misma universidad.

