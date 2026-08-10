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Terremoto en Colombia: murió concejal en el Valle tras caerle una viga

El político del municipio de Roldanillo se encontraba en un edificio cuando este colapsó y una viga cayó sobre él. Esta es la información preliminar que se conoce hasta el momento.

  • Murió el concejal Juan Carlos García Castañeda durante el terremoto de magnitud 7,4 en Roldanillo, Valle del Cauca. FOTO: Tomada de su Facebook @juancastañeda
    Murió el concejal Juan Carlos García Castañeda durante el terremoto de magnitud 7,4 en Roldanillo, Valle del Cauca. FOTO: Tomada de su Facebook @juancastañeda
El Colombiano
El Colombiano
10 de agosto de 2026
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El terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en la mañana de este lunes en el occidente y el Eje Cafetero de Colombia cobró la vida de Juan Carlos García Castañeda, concejal del municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, quien sufrió un accidente durante el evento telúrico.

De acuerdo con la información preliminar, el político de Cambio Radical se encontraba haciendo ejercicio al interior de un edificio cuando la estructura colapsó y una viga cayó sobre él, causándole graves heridas que desencadenaron en su muerte, pese a la atención médica recibida.

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Entidades como la Confederación Nacional de Concejos y Concejales se unieron a los mensajes de condolencias por el fallecimiento de García Castañeda, quien era oriundo del corregimiento de Santa Rita y aspiraba a la Alcaldía de Roldanillo.

“Este doloroso momento se une al profundo pesar que hoy sentimos por el fallecimiento del concejal del Concejo Municipal de Roldanillo, Juan Carlos García Castañeda, cuya partida enluta a la democracia local y a toda nuestra nación”, se lee en un post de Facebook.

“Nos solidarizamos con su familia, con el Concejo Municipal de Roldanillo y con todos los concejales y concejalas de Colombia. Elevamos nuestras oraciones para que Dios brinde tranquilidad, protección y fortaleza a nuestro país”, agregó.

FOTO: Confederación Nacional de Concejos y Concejales
FOTO: Confederación Nacional de Concejos y Concejales

El último reporte entregado por el presidente Abelardo de la Espriella informó que el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, deja hasta el momento 111 muertos y 87 heridos en total. Además, se reportan daños en 1.575 viviendas, mientras que otras 37 quedaron completamente destruidas.

Entérese: “Heridos serán trasladados a Medellín”: De la Espriella tras visita a Chocó por terremoto

El balance también reporta 61 edificios colapsados, 18 centros de salud afectados, 52 instituciones educativas averiadas y 17 centros comunitarios con daños. El evento telúrico también golpeó con fuerza en el Eje Cafetero y el occidente del país, especialmente en Antioquia, Bogotá, Risaralda, Manizales y Valle del Cauca, e incluso en otros países como Venezuela y Ecuador.

Este es uno de los terremotos más fuertes registrados en el país durante la última década y ocurre en un momento de incertidumbre, marcado por un evento similar registrado el mes pasado en Venezuela, país vecino que aún se recupera de esa emergencia y que reporta 6.300 muertos.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién era Juan Carlos García Castañeda, concejal de Roldanillo que murió en el terremoto?
Juan Carlos García Castañeda era concejal de Roldanillo, Valle del Cauca, pertenecía a Cambio Radical, era oriundo del corregimiento de Santa Rita y aspiraba a la Alcaldía de Roldanillo.
¿Cómo murió el concejal de Roldanillo durante el terremoto?
Juan Carlos García Castañeda murió después de que una viga le cayera encima durante el colapso de una estructura mientras hacía ejercicio al interior de un edificio. Sufrió graves heridas y falleció pese a recibir atención médica.
El concejal murió en Roldanillo, Valle del Cauca, durante el terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes en Colombia.

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