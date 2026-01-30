La historia de la muerte de Ángel Montoya, el joven que se lanzó al río Cauca y fue grabado en video viral

En la mañana de este viernes 30 de enero, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Ángel Montoya, de 30 años de edad, quien había desaparecido tras lanzarse al río Cauca desde un puente vehicular.

El hombre era buscado desde el pasado martes 27 de enero, luego de que su acción fuera registrada en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Desde el puente General Santander, ubicado en la vía que comunica al municipio de Tuluá con el corregimiento de Río Frío, en el Valle del Cauca, Montoya se lanzó al afluente presuntamente para cumplir un reto digital.