En Bogotá ya habían reportado la moto usada en el asesinato de Jean-Claude Bossard durante atraco

Jean-Claude Bossard construía un camino en las redes sociales compartiendo contenido relacionado con su diario vivir en Bogotá, aunque era originario de Barranquilla. Cumpliría 30 años este viernes, pero unos delincuentes en moto le arrebataron la vida durante un atraco ocurrido en Usaquén, exactamente en la calle 108 con carrera 19.

Horas antes había respondido a un comentario en TikTok para explicar por qué prefería caminar, sin imaginar que más tarde un menor de 16 años y otro hombre, quienes se movilizaban en una motocicleta naranja, lo interceptarían para robarle el morral, su celular y una cadena de oro.

Jean puso resistencia durante 28 segundos, pero el adolescente le disparó en dos ocasiones hasta dejarlo tendido en el suelo. Al intentar huir, un patrullero de la zona logró alcanzarlos y les disparó, abatiendo al conductor de la moto y aprehendiendo al menor.

Entérese: Así fue el último video que Jean-Claude Bossard grabó antes de ser asesinado durante atraco en Bogotá

Jean Claude Bossard Serpa, padre de la víctima, contó que viajó de Barranquilla a Bogotá para celebrar el cumpleaños de su hijo, pero terminó enfrentándose a la dolorosa noticia de su muerte.

“Mi hijo cumplía 30 años el próximo viernes. Por lo tanto, estábamos en Bogotá, ya que nosotros vivimos en Barranquilla y él vivía aquí. Estábamos en un almuerzo cuando nos llamaron para decirnos que había tenido un accidente. Tuvimos que desplazarnos rápidamente a la clínica y, cuando llegamos, ya había muerto”, dijo a El Heraldo.