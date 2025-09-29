“Renuncie a su cargo y hágase elegir”: ministro Montealegre ataca a Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, ¿por qué?

En el marco de la polémica en torno a la reforma pensional, este lunes se conoció un mensaje de WhatsApp del ministro de Justicia Eduardo Montealegre en el que ataca al magistrado Jorge Enrique Ibañez, quien actualmente es el presidente de la Corte Constitucional. “Ver el salto de trapecista, de una Corte históricamente defensora de los derechos sociales, a girar hacia la protección salvaje del gran capital y aplaudida por el, humillando a los trabajadores y los humildes, causa desprecio. Como ex magistrado de la Corte Constitucional protesto. Es insólito que, los juristas que se dicen filosóficamente liberales, guarden silencio ante los pasos de gigante que se están dando, para convertir a esta Corte, en la más retardataria de la historia. “Y cuando llegaron por mi, ya era demasiado tarde”, dice el mensaje.

Montealegre, quien fue fiscal general y magistrado, precisamente, de ese alto tribunal, también dijo que “si Ibáñez Nájar quiere convertirse en ‘líder’ de la oposición, sin ningún apoyo social, la salida es muy sencilla: renuncie a su cargo de magistrado y hágase elegir popularmente. Lo que resulta contrario a la ética pública, es que utilice su cargo de presidente de la Corte Constitucional, para hacer politiquería y colocar la institución al servicio de los poderosos”.

Petro respaldó a Montealegre y también atacó a la Corte

El presidente Gustavo Petro reaccionó a las palabras de su ministro de Justicia y dijo: “Es indigno convertir la corte Constitucional en órgano de la oposición cuando es quien nos une en la defensa de los derechos de la Constitución Lo que hace la oposición contra los viejos de Colombia no tiene nombre. Creo que hace tiempo se cumplieron los pasos para validar la ley de pensiones. Quién dijo que un anuncio debe ser aprobado, eso no lo ordena ninguna norma, están abusando de su poder y niegan los derechos de la gente establecidos en 1991”. No es la primera vez que hay ataques desde el Ejecutivo a la Rama Judicial, en este caso las altas cortes. En el pasado, el jefe de Estado ha hecho pronunciamientos en contra de algunos magistrados o incluso ha cuestionado con dureza algunas decisiones que no benefician a su Gobierno. En contexto: Magistrado Jorge Ibáñez radicó fallo para estudiar demanda contra reforma pensional