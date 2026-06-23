Resultados del escrutinio coinciden en 99,9% con el preconteo; confirmó también la MOE-UE

Dos días después de que se conocieran los resultados presidenciales en segunda vuelta, el jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), Esteban González Pons, en medio de una rueda de prensa, aseguró que “prácticamente terminado el escrutinio, quedan nueve mesas por escrutar y los resultados coinciden en el 99,9% con los resultados del preconteo”.
También se señaló que, en cuanto a las reclamaciones, que desde la campaña de Iván Cepeda, donde se habían anunciado más de 50 mil, la cifra que tienen desde la MOE-UE es diferente. El jefe de la misión estableció que solamente “se han presentado 3.700 reclamaciones, de esas, 2.673 han sido atendidas. Si más adelante se va a presentar otra reclamación, nosotros lo ignoramos”.
Estas declaraciones van de la mano con lo ya presentado por la Registraduría, que estableció que los resultados del preconteo y el escrutinio coinciden en un 99,9%.