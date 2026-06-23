Resultados del escrutinio coinciden en 99,9% con el preconteo; confirmó también la MOE-UE

Dos días después de que se conocieran los resultados presidenciales en segunda vuelta, el jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), Esteban González Pons, en medio de una rueda de prensa, aseguró que “prácticamente terminado el escrutinio, quedan nueve mesas por escrutar y los resultados coinciden en el 99,9% con los resultados del preconteo”. También se señaló que, en cuanto a las reclamaciones, que desde la campaña de Iván Cepeda, donde se habían anunciado más de 50 mil, la cifra que tienen desde la MOE-UE es diferente. El jefe de la misión estableció que solamente “se han presentado 3.700 reclamaciones, de esas, 2.673 han sido atendidas. Si más adelante se va a presentar otra reclamación, nosotros lo ignoramos”. Estas declaraciones van de la mano con lo ya presentado por la Registraduría, que estableció que los resultados del preconteo y el escrutinio coinciden en un 99,9%.

¿Qué más dice el informe de la Misión?

La MOE-UE en su informe preliminar además concluyó que la segunda vuelta presidencial en Colombia fue transparente, estuvo bien organizada y contó con el respaldo de instituciones democráticas sólidas, pese al ambiente de alta polarización que marcó la campaña electoral, donde ambos de sus candidatos representaban una mirada completamente distinta de gobernanza. En su declaración preliminar, presentada este lunes en Bogotá, el jefe de la misión felicitó a los colombianos por su compromiso democrático y resaltó el histórico nivel de participación registrado en las urnas. Además, destacó nuevamente el papel de la Registraduría Nacional en la organización de los comicios. “La Registraduría organizó la elección de manera transparente y eficaz y con gran independencia, a pesar de los retos logísticos y de seguridad en ciertas zonas del país”, afirmó González Pons. La misión desplegó 141 observadores procedentes de 24 países de la Unión Europea, además de Noruega, Suiza y Canadá, quienes observaron 592 mesas de votación en todo el territorio nacional. Según el informe, la jornada transcurrió sin incidentes considerables. Además, Pons aseguró que la observación realizada durante las elecciones legislativas y las dos vueltas presidenciales permitió constatar “la solidez de la democracia colombiana, apoyada en instituciones independientes y en un fuerte compromiso con el estado de derecho”. Asimismo, advirtió que la polarización política “no ha sido ni debe ser una causa de su debilitamiento”. La MOE UE también destacó que el sistema de gestión de resultados cumplió con estándares internacionales de transparencia, integridad y trazabilidad. Según la misión, el preconteo fue rápido y eficiente, al punto que casi la totalidad de los resultados preliminares estuvieron disponibles una hora después del cierre de las urnas.

La desinformación: protagonista en estas elecciones

Si bien se resaltó la efectividad del sistema electoral colombiano, no todo fue positivo. El informe además señaló que la campaña de segunda vuelta estuvo marcada por la desinformación en internet y el uso de nuevas tecnologías. “La campaña de la segunda vuelta se desarrolló principalmente en internet, con una desinformación generalizada y un uso sin precedentes de la inteligencia artificial y los montajes ultrarrealistas”, dijo el jefe de la misión.