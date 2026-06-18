MOE y 51 organizaciones exigen a Cepeda y Abelardo comprometerse a respetar los resultados

Como quizá no ocurría en elecciones recientes, las autoridades y organizaciones de la sociedad civil han empezado a expresar su preocupación por los riesgos que podrían afectar la democracia en la actual contienda presidencial.

Organismos como la Procuraduría, la Registraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y otras entidades han hecho insistentes llamados para garantizar que el proceso electoral se desarrolle sin alteraciones. Y no es para menos, la polarización política se ha agudizado en una elección marcada por dos candidatos con visiones completamente opuestas.

En ese contexto, una coalición de 52 organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento y gremios académicos hicieron un llamado urgente a los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda para que se comprometan públicamente a respetar la voluntad popular y los resultados de las urnas.

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El comunicado, suscrito por entidades como la Misión de Observación Electoral (MOE), Dejusticia, Transparencia por Colombia y la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), advierte que las denuncias de fraude que han circulado recientemente carecen de respaldo probatorio. Las organizaciones recalcaron que la legitimidad de la democracia depende de que los actores políticos actúen con “coherencia y responsabilidad” en la defensa del sistema electoral.

Según el documento, misiones internacionales de la Unión Europea y la OEA, junto con veedores nacionales, coincidieron en que la jornada de la primera vuelta del pasado 31 de mayo fue transparente y segura.

Para desvirtuar las narrativas de manipulación, las organizaciones presentaron múltiples datos técnicos comparativos. Por ejemplo, en la primera vuelta del pasado 31 de mayo, hubo una coincidencia del 99,94% entre el preconteo y el escrutinio oficial, con una diferencia mínima de apenas el 0,06%. Esta precisión es consistente con las elecciones de 2022, donde la diferencia fue de solo el 0,1%.

Los expertos recordaron que el sistema colombiano cuenta con múltiples controles, incluyendo votos en tarjetones físicos, jurados elegidos al azar y formularios E-14 llenados a mano frente a testigos de todos los partidos.

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Si bien reconocen que persisten problemas estructurales como el trasteo de votos y el constreñimiento al elector en ciertos territorios, enfatizaron que estos no deben usarse para deslegitimar el conteo general sin pruebas contundentes.

“Hacemos un llamado a los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, a sus equipos de campaña y a todos los líderes políticos del país a comprometerse públicamente y con claridad a reconocer el resultado electoral, a llamar a la calma a sus seguidores y a transitar hacia la siguiente etapa política en un marco de respeto institucional”, se lee en el texto.

El documento lo firman, entre otros, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Fundación Ideas para la Paz (FIP), quienes aseguraron que seguirán participando activamente en los controles ciudadanos para asegurar la transparencia del proceso.

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