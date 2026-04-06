MinTrabajo realiza inspección en RTVC por denuncias de acoso laboral y sexual

Funcionarios del Ministerio de Trabajo están dentro de RTVC adelantando una inspección que, aunque hace parte de un plan más amplio, tiene su propio peso por el momento que atraviesa el sistema de medios públicos. La visita se da en medio de denuncias recientes en el sector, incluidos los señalamientos por presunto acoso sexual en Caracol Televisión y los cuestionamientos que han rodeado a la dirección de RTVC, un contexto que terminó por acelerar la intervención institucional. Entérese: Nuevo fiscal y enfoque en caso contra mujer que denunció a Hollman Morris por presunto acoso sexual y laboral La viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, se encuentra en el despliegue del Plan Nacional de Inspección dentro las instalaciones de RTVC, una respuesta a las alarmas encendidas por periodistas que rompieron el silencio sobre presuntos acosos laborales en los medios de comunicación más influyentes del país.

MinTrabajo realiza inspección en Caracol TV por denuncias de acoso laboral y sexual. Foto: tomada de redes sociales @MintrabajoCol

“El día de hoy nos encontramos realizando inspección, vigilancia y control a RTVC. Recordarán ustedes que esta es la segunda inspección que hacemos en medio del Plan Nacional de Inspección a Medios de Comunicación. Hemos recibido denuncias, los medios de comunicación han tenido denuncias y el Ministerio de Trabajo quiere cumplirle a los y las trabajadoras”, afirmó Sandra Muñoz.

El camino hacia esta inspección comenzó a tomar fuerza cuando RTVC emitió un comunicado oficial asegurando que “no existe ninguna denuncia formal por acoso sexual que involucre a funcionarios, contratistas o colaboradores” Sin embargo, su gerente, Hollman Morris, ya cargaba con procesos legales por presuntas conductas de este tipo, incluyendo una denuncia de 2019 interpuesta por Lina Castillo, integrante de su entonces equipo de prensa. Lea también: RTVC negó casos de acoso sexual en el canal, pero mantiene su silencio ante denuncias contra Hollman Morris

Ante este panorama, el Ministerio de Trabajo anunció el inicio de las visitas en Caracol Televisión, dejando claro que el turno para RCN, RTVC y otros medios públicos y privados del país llegaría pronto. En la inspección, los equipos revisan condiciones laborales, riesgos en el trabajo y, especialmente, la existencia, y aplicación real, de protocolos frente a acoso laboral y sexual. Dentro de la apuesta está escuchar directamente a los trabajadores, sin intermediarios. Le puede interesar: MinTrabajo realizó inspección en Caracol TV y ampliará revisión a RCN y RTVC por denuncias de presunto acoso sexual “Hoy la inspección laboral que realizaremos será en materia de derechos laborales, en riesgos laborales y por supuesto en presuntas conductas de acoso laboral y acoso sexual, de las cuales no están exentas en ningún lugar de trabajo”, añadió la funcionaria. En esa línea, la viceministra de Relaciones Laborales, ha insistido en que el alcance del plan va más allá de lo sancionatorio y busca intervenir de fondo en las dinámicas internas de los medios.

“Nuestra finalidad como Ministerio de Trabajo no es solo emitir sanciones, sino transformar los entornos laborales para que sean espacios seguros, dignos y libres de cualquier tipo de violencia. Verificamos protocolos y, lo más importante, escuchamos de manera directa y confidencial a las y los trabajadores. ¡En Colombia no hay espacio para el acoso laboral ni la violencia sexual en el trabajo!”, señaló días atrás por medio de su cuenta de X, cuando finalizó su visita en Caracol Televisión.

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