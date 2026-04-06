MinTrabajo realiza inspección en RTVC por denuncias de acoso laboral y sexual

Funcionarios del Ministerio de Trabajo están dentro de RTVC adelantando una inspección que, aunque hace parte de un plan más amplio, tiene su propio peso por el momento que atraviesa el sistema de medios públicos.
La visita se da en medio de denuncias recientes en el sector, incluidos los señalamientos por presunto acoso sexual en Caracol Televisión y los cuestionamientos que han rodeado a la dirección de RTVC, un contexto que terminó por acelerar la intervención institucional.
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La viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, se encuentra en el despliegue del Plan Nacional de Inspección dentro las instalaciones de RTVC, una respuesta a las alarmas encendidas por periodistas que rompieron el silencio sobre presuntos acosos laborales en los medios de comunicación más influyentes del país.