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Anla instalará una mesa técnica con Hidroituango para revisar medidas ante riesgo de El Niño

La entidad señaló que se sentará a conversar con EPM para revisar la situación con un proceso de tala necesario para que Hidroituango pueda subir su nivel antes de la llegada de la temporada de menos lluvias.

  • Aspecto de la Central Hidroeléctrica Ituango de EPM. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    Aspecto de la Central Hidroeléctrica Ituango de EPM. FOTO: Juan Antonio Sánchez
El Colombiano
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hace 1 hora
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Luego de que EPM hiciera pública su preocupación por la suerte de Hidroituango durante el próximo fenómeno de El Niño, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) anunció la instalación de una mesa técnica para que la hidroeléctrica pueda aprovechar al máximo su capacidad.

El anuncio fue realizado por la autoridad ambiental este viernes, señalando que en dicho espacio sus funcionarios se sentarán con EPM para que la compañía pueda cumplir con varios requisitos que tiene pendientes para poder subir el nivel de su embalse.

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Las preocupaciones que rondan en esa central de generación de energía se hicieron públicas desde el pasado 13 de mayo, cuando el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió en la asamblea de la Andi a la incertidumbre energética que hay para el segundo semestre de este año.

Cabe recordar que múltiples organismos internacionales, sumados al Ideam en Colombia, han advertido de la alta probabilidad de que en el segundo semestre de este año se presente un fenómeno de El Niño más severo de lo habitual, en el que hay una gran posibilidad de que se reduzca ostensiblemente el nivel de los embalses y hasta haya racionamiento de energía.

En su intervención, Rendón recordó que, aunque el embalse de Hidroituango tiene una cota máxima de 420 metros sobre el nivel del mar, la hidroeléctrica está operando solamente hasta la cota 408, debido a restricciones en sus permisos ambientales.

Luego, EPM entregó más claridad sobre la situación e indicó que el problema de fondo consistía en un proceso de tala que debía realizarse en la zona del embalse que se inundaría en caso de subir su nivel hasta la cota 420, proceso que estaría frenado por permisos pendientes con la Anla.

Lea además: Para evitar apagón por ‘El Niño’, gobernador pide autorizar que Hidroituango embalse más agua

“Hoy estamos operando hasta la cota 408 o 409, en ese rango, porque nos hace falta hacer la remoción de la cobertura vegetal en las laderas del embalse, que nos permita subir ese nivel sin que ese material orgánico quede sumergido en el agua. Necesitamos, mediante un trámite de cambio menor en la licencia, que nos autoricen hacer la remoción de la cobertura vegetal en unas 68 hectáreas”, señaló Alberto Mejía Reyes, gerente de Generación de Energía de EPM.

“Al tener el embalse en un nivel más alto, la presión del agua que entra a las turbinas es mayor; con más presión podemos entregar incluso más megavatios porque hay más fuerza del agua al contar con mayor capacidad almacenada en el embalse”, añadió Mejía.

Posteriormente, la Anla se pronunció y aseguró que EPM no cumpliría con varias medidas de manejo necesarias para adelantar ese aprovechamiento forestal.

“Esta Autoridad ha informado al titular del proyecto que, si pretende realizar un llenado del embalse sin realizar la remoción de la cobertura vegetal prevista en los compromisos consignados en la licencia ambiental, es necesario que el titular realice la identificación y valoración de los impactos que implicaría esta actividad”, expresó la Anla en un comunicado.

Aunque en esos primeros pronunciamientos la entidad insistió en afirmar que dicha situación no se le podía atribuir y trasladó a EPM la responsabilidad de cumplir con esos requisitos, este viernes cambió el tono y manifestó estar dispuesta a sentarse a trabajar con la compañía antioqueña.

Según informó la entidad, la mesa técnica que está por instalarse sesionará el próximo 27 de mayo.

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