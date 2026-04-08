Ministro de Defensa dijo que se podría capturar a alias Calarcá si se encuentra en flagrancia

El ministro de Defensa Pedro Sánchez ha sido crítico con la suspensión de la orden de captura de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, aunque ha dejado claro que la decisión de reactivarla o no se la deja al presidente Gustavo Petro. Sin embargo, dijo que, en caso de ser encontrado en flagrancia, el cabecilla debe ser capturado.

Tras un debate de control político en el Congreso, que tuvo que ver con el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, el ministro reiteró que continuaban las operaciones contra los criminales:

“El mensaje es claro: la justicia debe operar con total autonomía, y nosotros, como fuerza pública, con total contundencia contra los criminales”.

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Las palabras del ministro se dieron después de que la fiscal general Luz Adriana Camargo dijera que citará a imputación de cargos a alias Calarcá. Y Sánchez resaltó que no hay ningún cese al fuego:

“Si la Fiscalía ha encontrado esto, será un tema que valorará el Gobierno Nacional; pero de parte de la Fuerza Pública, la orden es atacar con total contundencia esta estructura criminal, no hay ningún cese al fuego y aplicar todos los protocolos”.

Luego, llamó la atención que el ministro dijo que la suspensión de la orden no impide una eventual captura en caso de que ‘Calarcá’ sea encontrado en flagrancia: “ En el caso de alias Calarcá, que está suspendida la orden de captura, si se encuentra en flagrancia, debe ser capturado ”.

Pero dijo, una vez más, que la decisión era del Gobierno: “Si se levanta la orden de captura, que es una decisión que ya adoptará el Gobierno Nacional, actuaremos con total contundencia contra los criminales”.