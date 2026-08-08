Rodrigo Lara congela nuevas contrataciones y movimientos de personal hasta el 20 de agosto

El Ministerio del Interior suspendió temporalmente la celebración de nuevos contratos, las modificaciones de acuerdos vigentes y las decisiones relacionadas con la vinculación de personal en la entidad.
La medida fue establecida mediante la Circular Interna No. 4 del 7 de agosto de 2026, firmada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, y tendrá vigencia hasta el próximo 20 de agosto.
De acuerdo con el documento, la directriz busca garantizar los principios de transparencia, planeación, responsabilidad y coordinación administrativa, además de facilitar una adecuada transición institucional entre administraciones.
La decisión se conoce en medio del cambio de gobierno entre la administración de Gustavo Petro y el nuevo gobierno de Abelardo De la Espriella, que asumió funciones recientemente.
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