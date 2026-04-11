Caída de Hércules destapa diferencias entre los ministerios de Defensa y Hacienda por mantenimiento de aviones

Mientras las investigaciones sobre la precipitación a tierra del avión militar C-130H Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo, avanzan, se dio a conocer unas diferencias existentes entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Defensa sobre la gestión y suficiencia de los recursos para el mantenimiento de la flota aérea militar.
El siniestro ocurrió el pasado 23 de marzo cuando la aeronave adscrita a la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) cayó a solo un kilómetro y medio del aeródromo de esa comunidad del sur del país, esto minutos después de hacer su despegue.
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Este avión tenía como objetivo abastecer de víveres y llegaba a bordo a 128 integrantes de la Fuerza Pública, de los cuales fallecieron 69, siendo esta la tragedia más grave en la historia militar de Colombia.