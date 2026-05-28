Hace 9 meses no les pagan a profesionales del Hospital de Caldas, Antioquia, por deudas de EPS

Desde las 7:00 a.m. de este jueves 28 de mayo, el Sindicato Antioqueño de Anestesiología Anestesiar suspendió sus actividades programadas en la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, Antioquia, por una deuda que se acumula desde hace nueve meses. La medida fue levantada parcialmente en la tarde del mismo día por un compromiso humanitario con los pacientes, mientras el gremio y la gerencia del hospital intentan construir un acuerdo de pago definitivo. Los ocho especialistas anestesiólogos que trabajan en el hospital no reciben sus honorarios desde septiembre de 2025, fecha del último pago efectivo. La deuda acumulada asciende a $1.300.157.500. “Ya se han hecho planes de pago antes con el gerente y ninguno ha sido cumplido”, explicó Esteban Bustamante, director jurídico de Anestesiar, quien señaló que la suspensión se planteó para presionar al menos un pago considerable y un cronograma serio antes de que la situación se vuelva “imposible de sostener”. La suspensión de servicios afectaría las cirugía de ortopedia, cirugía general y los servicios de ginecobstetricia. También le puede interesar: Otra baja por la crisis de la salud: Hospital Infantil Santa Ana anuncia cierre de hospitalización pediátrica

El peso de Savia Salud en la crisis

La gerencia del hospital, a cargo de Juan Carlos Sánchez Fernández, ha señalado que la incapacidad de pago no es un problema administrativo interno, sino consecuencia directa de la cartera morosa de las EPS, en especial de Savia Salud. “El gerente nos mostró todas las cartas de cobro que ha hecho a Savia y que no ha recibido pago”, contó Bustamante. Esas comunicaciones no han recibido respuesta ni se han traducido en giros de recursos, lo que bloquea el flujo de caja necesario para cubrir la nómina de especialistas. Según un comunicado del Hospital, los giros de Savia Salud han disminuido un 55 %, e incluso en algunos periodos no han alcanzado el 15 % de lo facturado. Actualmente la cartera del Hospital más de 8.000 millones de pesos en deudas con especialistas y proveedores. El Hospital ya está avanzando en un proceso de conciliación con la EPS, en acompañamiento con la agente interventora, para lograr llegar a un acuerdo que alivie la deuda general del Hospital. La entidad también elevó solicitudes a la Gobernación de Antioquia, la Dirección Seccional de Salud y el Ministerio de Salud para buscar alternativas de sostenibilidad financiera del hospital. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Pese a la gravedad del cuadro, los anestesiólogos decidieron reiniciar servicios en la tarde del jueves por razones humanitarias, para no perjudicar a los pacientes del Valle de Aburrá y el suroeste antioqueño. Aún no hay un documento firmado: las partes trabajan en un acuerdo que incluya un pago inicial significativo y un cronograma de cuotas. El diálogo continuará este viernes para evitar un nuevo cese.