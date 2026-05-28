Hace 9 meses no les pagan a profesionales del Hospital de Caldas, Antioquia, por deudas de EPS

Desde las 7:00 a.m. de este jueves 28 de mayo, el Sindicato Antioqueño de Anestesiología Anestesiar suspendió sus actividades programadas en la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, Antioquia, por una deuda que se acumula desde hace nueve meses. La medida fue levantada parcialmente en la tarde del mismo día por un compromiso humanitario con los pacientes, mientras el gremio y la gerencia del hospital intentan construir un acuerdo de pago definitivo.
Los ocho especialistas anestesiólogos que trabajan en el hospital no reciben sus honorarios desde septiembre de 2025, fecha del último pago efectivo.
La deuda acumulada asciende a $1.300.157.500. “Ya se han hecho planes de pago antes con el gerente y ninguno ha sido cumplido”, explicó Esteban Bustamante, director jurídico de Anestesiar, quien señaló que la suspensión se planteó para presionar al menos un pago considerable y un cronograma serio antes de que la situación se vuelva “imposible de sostener”. La suspensión de servicios afectaría las cirugía de ortopedia, cirugía general y los servicios de ginecobstetricia.
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