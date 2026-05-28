Estados Unidos anuncia preacuerdo con Irán sobre el estrecho de Ormuz, pero Teherán lo desmiente

Estados Unidos informó este jueves que sus negociadores alcanzaron un preacuerdo con Irán para reabrir el tránsito por el estrecho de Ormuz y ampliar el alto el fuego vigente desde abril, en medio de las negociaciones impulsadas con mediación de Pakistán para poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero entre Washington, Israel y Teherán.
Aunque fuentes del Gobierno estadounidense indicaron que el entendimiento solo requiere la aprobación final del presidente Donald Trump, autoridades iraníes negaron que exista un acuerdo cerrado.
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