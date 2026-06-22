Si cumple estos requisitos, MinEducación asumirá el costo de su inscripción y derechos de grado en universidades públicas

El Ministerio de Educación Nacional anunció la implementación de nuevas medidas de gratuidad en la educación superior pública en Colombia mediante el Decreto 0616 del 17 de junio de 2026.
La iniciativa establece que el Estado asumirá el pago de hasta tres derechos de inscripción a programas de pregrado y eliminará los costos de los derechos de grado para estudiantes que cumplan con las condiciones establecidas, con el propósito de reducir las barreras económicas en el acceso y culminación de los estudios universitarios.