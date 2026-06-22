Si cumple estos requisitos, MinEducación asumirá el costo de su inscripción y derechos de grado en universidades públicas

El Ministerio de Educación Nacional anunció la implementación de nuevas medidas de gratuidad en la educación superior pública en Colombia mediante el Decreto 0616 del 17 de junio de 2026. La iniciativa establece que el Estado asumirá el pago de hasta tres derechos de inscripción a programas de pregrado y eliminará los costos de los derechos de grado para estudiantes que cumplan con las condiciones establecidas, con el propósito de reducir las barreras económicas en el acceso y culminación de los estudios universitarios.

La decisión hace parte de las acciones complementarias a la Política de Gratuidad en la Matrícula, que actualmente beneficia a estudiantes de pregrado en instituciones públicas. Los beneficios de inscripción y derechos de grado funcionan de manera independiente de la gratuidad en la matrícula, por lo que acceder o no a una de estas medidas no condiciona la posibilidad de recibir la otra.

Beneficios de la gratuidad en inscripción y derechos de grado

El decreto contempla dos componentes principales: 1. Gratuidad en los derechos de inscripción: el Ministerio de Educación cubrirá hasta tres inscripciones por aspirante a programas de pregrado en instituciones de educación superior públicas del país. Podrán acceder a este beneficio los jóvenes colombianos entre los 14 y 28 años que pertenezcan al grupo A del Sisbén IV o que estén registrados en el censo de comunidades y resguardos indígenas del Ministerio del Interior. Además, no deben contar con un título profesional universitario ni encontrarse o haber estado matriculados en un programa de nivel profesional en una institución de educación superior. Lea aquí: IUBello obtiene sus primeros registros calificados y abre inscripciones para dos tecnologías, ¿cuáles son?

¿Cómo es el proceso de postulación para el beneficio de inscripción?

Para solicitar la gratuidad, los aspirantes deberán diligenciar un formulario de postulación en línea durante los periodos establecidos por el Ministerio de Educación. La información será verificada mediante cruces con bases de datos oficiales del Estado y la respuesta será enviada al correo electrónico registrado por cada solicitante. El cumplimiento de los requisitos no garantiza el ingreso a la universidad, ya que cada institución conserva sus propios criterios y procesos de selección.

Eliminación de los costos de graduación: ¿Quiénes se benefician?

2. Gratuidad en los derechos de grado: se elimina el cobro de este requisito para estudiantes próximos a obtener su título en instituciones de educación superior estatales u oficiales. El beneficio está dirigido a personas entre los 14 y 28 años con nacionalidad colombiana que pertenezcan a grupos étnicos, incluidos indígenas, Rrom, afrocolombianos, raizales y palenqueros; comunidades campesinas; población con discapacidad; víctimas del conflicto armado o personas clasificadas en los grupos A, B o C del Sisbén IV, siempre que no hayan recibido anteriormente esta misma gratuidad.

Implementación y priorización de beneficiarios

La aplicación de la medida será progresiva y estará sujeta a la disponibilidad presupuestal del Gobierno Nacional. La asignación de los beneficios tendrá en cuenta criterios relacionados con las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, así como la reducción de brechas poblacionales y territoriales. Con la entrada en vigencia del Decreto 0616 de 2026, el Ministerio de Educación reglamentó estos nuevos mecanismos de apoyo económico dirigidos a facilitar los procesos de acceso y graduación en las instituciones de educación superior públicas del país. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Le puede interesar: Seis universidades colombianas entran al ranking de las 2.000 mejores del mundo: la Nacional lidera el listado Preguntas y respuestas