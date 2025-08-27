x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“Comunidad pide esclarecer la muerte de un habitante”: alcalde de El Retorno por secuestro de 34 militares

Videos difundidos por la comunidad dan cuenta de los reclamos. Campesinos aseguran a los militares que un civil, identificado por ellos como Ramiro Correa, habría sido sacado de su casa por los miembros de la fuerza oficial. El Ejército, por su parte, alega que fue una operación legítima contra disidencias de las Farc.

  • Los militares permanecen retenidos desde este lunes 25 de agosto. FOTO CORTESÍA
    Los militares permanecen retenidos desde este lunes 25 de agosto. FOTO CORTESÍA
Juan Pablo Patiño
Juan Pablo Patiño

Actualidad

hace 10 horas
bookmark

Un grupo de 34 militares permanece secuestrado en la vereda Nueva York de El Retorno (Guaviare). Los uniformados fueron retenidos por la comunidad en medio de los operativos que avanzaban en esa zona contra las disidencias de alias Iván Mordisco.

Desde el Ministerio de Defensa y la comandancia de las Fuerzas Militares han calificado el hecho como un secuestro. Sin embargo, desde el territorio insisten en que se trata de un cerco humanitario para evitar la confrontación bélica y para que la fuerza oficial explique la muerte de un supuesto civil en medio de los operativos.

Lea más: Este era alias Dúmar, el cabecilla por cuyo cadáver secuestraron a 34 militares en Guaviare

El Ejército llegó a la vereda Nueva York desde el domingo 24 de agosto para adelantar operativos contra el Bloque Móvil Martín Villa de las disidencias.

En medio de esos operativos lograron atestar un duro golpe: abatieron a alias Dumar, máximo cabecilla de ese grupo, y uno de los hombres de confianza de alias Iván Mordisco. También cayeron otros nueve hombres.

Entérese: Los 34 militares secuestrados en Guaviare están siendo asediados por drones terroristas

La fuente oficial aseguró que la comunidad está instrumentalizada y que detrás de la asonada está la orden de alias Jimmy Parra, segundo cabecilla del Frente 44 del Estado Mayor Central de las Farc. Las razones que exponen los campesinos son otras.

“Esto es una desgracia, en serio. Mataron un campesino en su propia casa, no es justo, qué decepción. Nosotros no tenemos nada que ver con el conflicto. Si alguien se pone un uniforme, lléveselo porque esa gente está dispuesta a morir, pero cómo van a venir a matar un campesino”, se escucha en un video grabado por la comunidad desde la zona.

En esa misma línea, Johnny Casanova, alcalde del El Retorno, hizo un llamado para esclarecer los hechos y defendió la necesidad de que se escuche la versión de la comunidad.

“Hay que tener claridad y pues no se puede vulnerar los derechos ni de los militares ni de la comunidad, porque la comunidad también manifiesta es que aquí vinieron a golpearnos acá vinieron a maltratarnos y eso es lo que hoy la comunidad pues está indignada”, apuntó el alcalde.

El campesino –que dice la comunidad fue asesinado– fue identificado por ellos como Ramiro Correa. Afirmaron que al cuerpo del señor no se le hizo levantamiento

“Necesitamos es activar la ruta, buscar la solución, buscar cuáles van a ser, si estamos en la disposición de un delegado del Ministerio de Defensa o del comisionado de paz para que vayamos al territorio y podamos dialogar con la comunidad y se pueda de cierta forma, pues liberar a los soldados o conocer realmente qué fue lo que pasó contra la comunidad”, apuntó el mandatario en diálogo con Blu Radio.

La Defensoría del Pueblo y la Misión de Verificación de la ONU tratan de mediar en el choque entre campesinos y la fuerza oficial. Hasta la zona viajaron los altos mandos militares.

En otras noticias, escuche, “Muy preocupante que subieran a la tarima a los miembros de las bandas”: Iris Marín Ortiz

Temas recomendados

Secuestro
Conflicto armado
Víctimas del conflicto
Disidencias de Farc
Paz Total
Disidencias de Iván Mordisco
Paz
Gobierno del cambio
Fuerzas Militares
Colombia
Guaviare
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida