Diez altos oficiales fueron retirados por el Gobierno: ya van más de 330 militares en 2026

Hace apenas cinco días, 36 resoluciones del Ministerio de Defensa y el Ejército expedidas entre el 16 de marzo y el 3 de julio de 2026 notificaron a 326 militares que su servicio con la Nación había terminado. Aquella barrida fue inusual, pues cada año suelen salir entre 80 y 150 oficiales en esa institución, no más de trescientos. Ahora, el Gobierno Nacional sigue despidiendo a funcionarios militares especializados. Esta vez, diez altos oficiales de unidades especializadas del Ejército fueron llamados a calificar servicios mediante la Resolución 008016 del 6 de julio de 2026. La mayoría de ellos desarrollaron su trayectoria en las especialidades de Aviación e Ingenieros Militares, donde cumplían labores tanto operacionales como de soporte logístico. La medida también alcanzó a oficiales adscritos a la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra), unidad dedicada a las operaciones ofensivas contra organizaciones armadas ilegales, así como a la Brigada 30. En contexto: Ni desbandada ni crisis: el Ejército dice que salida de oficiales es proceso planificado y no una “barrida” Uno de los nombres que sobresale es el del teniente coronel Miguel Ángel Malagón Páez. En 2014, mientras participaba en una misión para sacar de una zona de combate, en Belén de los Andaquíes (Caquetá), a un uniformado herido durante enfrentamientos con las extintas Farc, recibió un disparo que le causó graves lesiones en uno de sus brazos. El entonces capitán atravesó un largo proceso de recuperación que incluyó ocho intervenciones quirúrgicas y cerca de dos años y medio de rehabilitación. Tras ese periodo, volvió a volar y, posteriormente, asumió funciones relacionadas con la investigación de accidentes aéreos operacionales dentro del Ejército. En la lista también están los tenientes coroneles Hugo Harvey Castro Aponte, quien dirigía el Departamento de Combustibles de Aviación de la Dirección de Aviación del Ejército; Carlos Andrés Colmenares Vélez, piloto de helicópteros Mi-17 con experiencia en misiones de transporte táctico y evacuaciones aeromédicas; Miguel Ángel Malagón Páez, piloto de Black Hawk especializado en rescate y apoyo aéreo; Luis Jesús León Mayorga y Ronald Alexander Garrido Cruz, pertenecientes al arma de Ingenieros Militares. También fueron retirados William Bedoya Moreno, Miguel Alejandro Caro Martínez, Juan Harvey Camargo Chinchilla, Manuel Dionicio Agudelo Rojas y Javier Mauricio Morales Quijano.

En cuanto a las diez salidas recientes, aún no se conocen denuncias sobre presuntas irregularidades. Sin embargo, sobre las otras 326 salidas sí las hay. Enoc Salcedo Ruiz, subdirector de la firma DKS Soluciones Jurídicas, que representa a varios de los oficiales afectados, señaló que en las investigaciones adelantadas hasta el momento se han detectado presuntas irregularidades en los llamados a calificar servicios. “Un patrón que observamos es que se llama al retiro al personal que dirige y participa en las operaciones contra los grupos armados ilegales. El Gobierno trata de enmascararlo en un discurso de lucha contra la corrupción en las Fuerzas Militares, pero es extraño que a las personas que salen no les abren un expediente penal o disciplinario por corrupción, ni tenían antecedentes, ni se despide a toda su cadena de mando, sino solo al oficial superior que tomaba las decisiones. No es una purga que ataque la cadena de corrupción”, indicó. Amplíe información: Exclusivo | Petro deja el poder con otra barrida de oficiales: 153 en tres meses El abogado enfatizó que “en la mayoría de los casos el Ministerio de Defensa aplica la facultad discrecional que le da la ley, porque con esa figura no está obligado a sustentar el motivo del retiro, pero cuando se desata un pleito jurídico y el oficial perjudicado exige las evidencias mediante tutela o derecho de petición, tampoco las tienen”. Más allá de los casos en los que sí hay causas legítimas para despedir a un funcionario o los relevos convencionales por la renovación de las jerarquías, las fuentes militares entrevistadas señalaron que el alto mando está implementando tres modus operandi para deshacerse de los servidores incómodos. El primero es que los asignan a varios cargos por cortos periodos de tiempo, mandándolos de una ciudad a otra, con los perjuicios familiares que eso implica, antes de llamarlos a calificar servicios. El segundo es que los asignan a unidades con sobrecupo de oficiales, donde queda evidente que no los necesitan; y el tercero es que les retrasan el ascenso, incluso por más de un año, buscando que pidan la baja por voluntad propia. El Ejército Nacional, por su parte, ha rechazado las acusaciones. En junio, mediante su cuenta de X, aseguraron: “El Ejército Nacional es una institución de estructura piramidal, con cupos limitados en cada grado, lo que implica un sistema progresivo y competitivo en el que no todos pueden ascender a los grados inmediatamente superiores, siendo esto una característica natural de una institución castrense”.

En el mismo mensaje la institución sostuvo que los retiros de sus miembros en todas las líneas de mando “no son arbitrarios ni repentinos”, sino que obedecen a normas vigentes y son el resultado de procesos de evaluación internos que se desarrollan bajo un sistema que obedece al “debido proceso, la transparencia y la equidad”. Añadió que los “ajustes en la planta de personal” son parte de la “renovación natural y planificada” de la institución y señaló que los miembros de la institución incluidos en recientes resoluciones de retiro habían cumplido con su tiempo de servicio. Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

Bloque de preguntas y respuestas

2. ¿Qué oficiales especializados fueron retirados recientemente del Ejército Nacional? Los recientes retiros corresponden a llamados a calificar servicios, una figura prevista en la legislación militar. Mientras el Ejército sostiene que hacen parte de un relevo institucional planificado, algunos oficiales y sus abogados cuestionan la forma en que se han aplicado estas decisiones. Diez tenientes coroneles de unidades especializadas fueron llamados a calificar servicios mediante una resolución del 6 de julio de 2026. La mayoría pertenecían a Aviación e Ingenieros Militares, además de oficiales de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) y la Brigada 30. 3. ¿Qué denuncias hacen los oficiales retirados y sus representantes sobre los llamados a calificar servicios? La defensa de varios oficiales asegura haber identificado un patrón de retiros que afectaría a mandos vinculados con operaciones contra grupos armados ilegales. También sostiene que, al solicitar las razones de esas decisiones, en algunos casos no encuentran soportes que las justifiquen.