Miguel Uribe Londoño demandará al Estado por el magnicidio de su hijo, Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Londoño, actual candidato presidencial, confirmó que interpondrá una acción judicial contra el Estado colombiano tras el asesinato de su hijo, el entonces senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

El anuncio del aspirante presidencial se produjo tras revelarse informes sobre la autoría intelectual del crimen, atribuida a la Segunda Marquetalia, una disidencia de las Farc.

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Según las investigaciones, la orden directa del magnicidio fue impartida por alias Zarco Aldinever, bajo la línea de mando de Iván Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.

Uribe Londoño explicó en una entrevista con la revista Semana que a su hijo el Estado “lo desprotegió totalmente” y que la demanda busca tanto una reparación como sentar un precedente para que hechos similares no se repitan.

El aspirante a la presidencia afirmó que Uribe Turbay no contó con las garantías de seguridad necesarias a pesar del riesgo que corría. “Hay que ir tomando acciones que demuestren que esto no puede ser así y que los colombianos entiendan que esto tiene que cambiar”, expresó el candidato.

El hecho citado por Uribe Londoño ocurrió el pasado 7 de junio de 2025 donde el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, recibió varios disparos que lo mantuvieron varias semanas en estado crítico hasta fallecer el 11 de agosto del mismo año.