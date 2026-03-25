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Miguel Uribe Londoño demandará al Estado por el magnicidio de su hijo, Miguel Uribe Turbay

Para el aspirante presidencial, el Estado desprotegió al senador asesinado en junio de 2025. Conozca los detalles.

  • Miguel Uribe Londoño sostiene que asesinaron a su hijo, Miguel Uribe Turbay, porque iba a ser el próximo presidente. FOTOS: Colprensa y Andrés Camilo Suárez
    Miguel Uribe Londoño sostiene que asesinaron a su hijo, Miguel Uribe Turbay, porque iba a ser el próximo presidente. FOTOS: Colprensa y Andrés Camilo Suárez
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Miguel Uribe Londoño, actual candidato presidencial, confirmó que interpondrá una acción judicial contra el Estado colombiano tras el asesinato de su hijo, el entonces senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

El anuncio del aspirante presidencial se produjo tras revelarse informes sobre la autoría intelectual del crimen, atribuida a la Segunda Marquetalia, una disidencia de las Farc.

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Según las investigaciones, la orden directa del magnicidio fue impartida por alias Zarco Aldinever, bajo la línea de mando de Iván Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.

Uribe Londoño explicó en una entrevista con la revista Semana que a su hijo el Estado “lo desprotegió totalmente” y que la demanda busca tanto una reparación como sentar un precedente para que hechos similares no se repitan.

El aspirante a la presidencia afirmó que Uribe Turbay no contó con las garantías de seguridad necesarias a pesar del riesgo que corría. “Hay que ir tomando acciones que demuestren que esto no puede ser así y que los colombianos entiendan que esto tiene que cambiar”, expresó el candidato.

El hecho citado por Uribe Londoño ocurrió el pasado 7 de junio de 2025 donde el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, recibió varios disparos que lo mantuvieron varias semanas en estado crítico hasta fallecer el 11 de agosto del mismo año.

La Fiscalía General de la Nación ha judicializado hasta ahora a nueve implicados, incluyendo a Simeone Pérez Marroquín, alias El Viejo, quien confesó que el grupo guerrillero pagó por la ejecución del asesinato.

Entre los detalles más escalofriantes de la investigación se encuentra la participación de un adolescente de 15 años, quien fue el encargado de disparar contra el senador. Asimismo, se han emitido siete órdenes de captura contra el estado mayor de la Segunda Marquetalia, acusados de delitos como homicidio agravado y concierto para delinquir.

Uribe Londoño ha sostenido que su hijo representaba una amenaza para los sectores vinculados al narcotráfico y que fue asesinado debido a sus altas probabilidades de llegar a la Presidencia. “Él iba a ser el próximo presidente. Y eso no les convenía, porque él estaba claro con que esta fiesta... se iba a acabar”, concluyó.

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