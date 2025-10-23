Menor sufrió fractura en la clavícula al caer de una roca durante salida pedagógica; denuncian negligencia del colegio, ¿qué responden?

Durante una salida pedagógica organizada por el Colegio Militar Liceo Social Compartir, en Soacha, una estudiante sufrió una fuerte caída mientras realizaba una práctica de escalada en roca. Según su madre, Cielo Olaya, la niña se sostenía con una cuerda de seguridad cuando perdió el equilibrio y cayó al vacío, lo que le causó una fractura múltiple en la clavícula y una incapacidad médica de 30 días.
Olaya relató en declaraciones a Citytv que, pese a la gravedad del golpe, la atención inicial no fue inmediata ni adecuada. “El colegio debía contar con un botiquín y personal preparado para atender este tipo de emergencias”, dijo. También aseguró que el encargado del grupo intentó levantar a la niña sin inmovilizarla y que el traslado al centro asistencial se hizo en un bicitaxi y no en ambulancia.
La madre pidió que se tomen medidas para evitar que otros estudiantes pasen por una situación similar. “Que no expongan a los niños sin la preparación ni los medios necesarios para responder a un accidente”, expresó.