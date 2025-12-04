x

Menor de edad señalado de asesinar a Jean Claude Bossard había sido capturado en mayo y estaba en “libertad vigilada”

El adolescente fue aprehendido por el delito de hurto calificado, por el que aceptó cargos. Desde octubre estaba bajo “libertad vigilada”, lo que no le impidió seguir cometiendo delitos y causarle la muerte al joven barranquillero en medio de un robo.

  • El menor de edad capturado por el asesinato de Jean Claude Bossard aceptó tres de los cuatro cargos que le imputó la Fiscalía. FOTOS: Tomadas de redes sociales
    El menor de edad capturado por el asesinato de Jean Claude Bossard aceptó tres de los cuatro cargos que le imputó la Fiscalía. FOTOS: Tomadas de redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

El menor de 16 años, uno de los dos hombres involucrados en el hurto y asesinato del joven barranquillero Jean Claude Bossard en la localidad de Usaquén, en Bogotá, ya había sido capturado meses atrás por cometer delitos en las calles de la capital.

Así lo confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán, quien reveló que el menor fue aprehendido en mayo pasado por el delito de hurto calificado, por el que aceptó cargos.

Lea aquí: Así es el perfil de los niños que llegan a cometer delitos como el sicariato

El adolescente enfrentó el proceso en libertad, pero en octubre, el juez que llevaba el caso determinó que a partir de ese momento lo haría bajo “libertad vigilada”, fue así como el pasado martes perpetró el robo que terminó con la muerte de Bossard en plena vía pública en la calle 108 con avenida 19 en el norte de Bogotá.

La libertad vigilada, explicó Galán es “una forma de sanción que incluye el Código de Infancia y Adolescencia. No determinó la justicia incluirlo en un programa de justicia restaurativa que hace una vigilancia cercana a la persona para garantizar que no haya reincidencia y se protejan sus derechos”.

“Esto nos debe llevar a una reflexión. Es una persona que ya había sido capturada por un delito (...) y meses después, cuando está cumpliendo su sanción, comete otro delito y termina asesinando a una persona”, agregó Galán, que el miércoles también aseguró que, por denuncias ciudadanas, ya había alertado a la Policía del actuar del menor a bordo de una motocicleta naranja sospechosa de cometer delitos en la misma zona donde murió Bossard.

El menor de edad, que intentó huir tras asesinar a Jean Claude Bossard, de 29 años, resultó herido cuando las autoridades intentaban detenerlo. Tras presentarlo ante un juez, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; tentativa de hurto calificad y falsedad marcaria.

Siga leyendo: El hombre que sembró pánico con un fusil en Bogotá tiene un largo historial criminal; ya había delinquido con bandas de Cali

El adolescente aceptó los tres primeros cargos, pero negó el delito de falsedad marcaria. Tendrá que cumplir una medida de internamiento preventivo en centro especializado.

Utilidad para la vida