El metro de Medellín funcionará hasta más tarde en diciembre: apunte que así quedaron los horarios

El Metro de Medellín extenderá sus horarios durante varias fechas especiales en la temporada de fin de año, buscando impulsar el uso del transporte masivo en la ciudad.
Según informó la empresa de transporte masivo, las primeras fechas en las que habrá extensión de horarios serán viernes 5, sábado 6, viernes 12, sábado 13, viernes 19 y sábado 20 de diciembre, en las que las líneas de metro pesado, tranvía y metrocables (líneas A, B, T, H, J, K, M y P) funcionarán hasta la medianoche.
En el caso de estos últimos días, únicamente las líneas del Metroplús, es decir, las 1, 2 y O, así como el sistema alimentador de cuencas 3 y 6, no se sumarán a la extensión horaria.