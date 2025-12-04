El metro de Medellín funcionará hasta más tarde en diciembre: apunte que así quedaron los horarios

El Metro de Medellín extenderá sus horarios durante varias fechas especiales en la temporada de fin de año, buscando impulsar el uso del transporte masivo en la ciudad. Según informó la empresa de transporte masivo, las primeras fechas en las que habrá extensión de horarios serán viernes 5, sábado 6, viernes 12, sábado 13, viernes 19 y sábado 20 de diciembre, en las que las líneas de metro pesado, tranvía y metrocables (líneas A, B, T, H, J, K, M y P) funcionarán hasta la medianoche. Lea también: El metro nació en el caos y resucitó a Medellín hace 30 años: esta es su historia En el caso de estos últimos días, únicamente las líneas del Metroplús, es decir, las 1, 2 y O, así como el sistema alimentador de cuencas 3 y 6, no se sumarán a la extensión horaria.

Otras dos fechas en las que habrá cambios en los horarios serán el miércoles 24 de diciembre y el 31 de diciembre, en los que el sistema cerrará más temprano y solo operará hasta las 10:00 de la noche. Esta medida del 24 y el 31 cobija a todas las líneas, es decir, las A, B, T, H, J, K, M, P, 1, 2 y O, en las que las transferencias hasta esa hora estarán garantizadas.

Horario del metro: 25 de diciembre y 1 de enero

En el caso tanto del 25 de diciembre como el 1 de enero de 2026, el Metro apuntó que iniciará su operación comercial desde las 5:00 de la mañana (líneas A, B, T, 1, 2 y O), excepto en los cables aéreos, que arrancarán en el horario de los festivos.

Finalmente, la entidad hizo un llamado a los usuarios para recargar oportunamente su tarjeta Cívica, aprovechando los diferentes medios de pago disponibles. "Con el fin de agilizar y garantizar el ingreso de nuestros usuarios, el metro invita a que mantengamos el medio de pago recargado a través de la tarjeta Cívica o app y los invita a vivir la Cultura Metro en todos los medios de transporte", añadió Liliana Gutiérrez, jefe de Sistema Operativo del Metro de Medellín.

