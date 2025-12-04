“Hay una suerte de tormenta perfecta, el nuevo Gobierno tendrá que evitar un apagón”: presidente del Grupo Colpatria

El Grupo Colpatria oficializó hace un par de días la venta de su participación del 43,87% en Scotiabank Colpatria, así como en la fiduciaria y en la comisionista del mismo grupo, una operación que marca un punto de quiebre en la historia de la organización y abre una nueva fase de crecimiento y transformación.
Tras 13 años de alianza con los canadienses, la movida le permitirá concentrar esfuerzos en los sectores donde ha consolidado su liderazgo y donde ve mayor potencial para aportar al desarrollo económico y social del país.
Por eso, EL COLOMBIANO conversó con José Fernando Llano, presidente del Grupo Colpatria, para conocer de cerca cuál será la nueva estrategia de la compañía, y la decisión de fortalecer inversiones en frentes clave como infraestructura vial, energía, seguros, construcción y activos inmobiliarios.