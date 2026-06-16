Director de Medicina Legal entregó balance sobre casos de abuso contra menores en Colombia en 2026

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Cortés, informó este martes 16 de junio que entre enero y abril de 2026 se han realizado 4.800 exámenes médico-legales relacionados con presuntos delitos de abuso contra menores de edad en Colombia. La revelación se dio en un contexto de preocupación nacional por los recientes casos que involucran posibles vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes, entre ellos la investigación del caso de tres hermanos hallados en un apartamento junto a un ciudadano estadounidense en el norte de Bogotá. Lea también: En libertad gringo involucrado en confuso caso con menores en Bogotá Según explicó Cortés en entrevista con el canal CityTV, cerca del 50% de los casos registrados en este periodo corresponden a menores entre los 10 y 14 años. “Aproximadamente el 50% de estas situaciones se presentan entre niños de 10 a 14 años. Estas cifras corresponden al período comprendido entre enero y abril del 2026. Podríamos cerrar el año con una cifra de casi 15.000 eventos”, dijo el director de Medicina Legal.

Medicina Legal reportó 4.800 exámenes por abuso contra menores en Colombia entre enero y abril de 2026. FOTO: Imagen de referencia (Magnific).

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La mayoría de los casos afecta a niñas y ocurre en entornos cercanos

El funcionario señaló que, de acuerdo con las estadísticas de la entidad, los responsables de estos delitos corresponden principalmente a personas mayores de edad. También indicó que existe una mayor proporción de víctimas mujeres frente a hombres. “Generalmente y según la estadística, la proporción es mayor en mujeres menores de edad. En este caso, estamos hablando de una relación 70-30 frente a los hombres”. Cortés también explicó que estos hechos suelen ocurrir dentro de entornos cercanos a los menores. “Esto se puede dar, en cierta forma, en las familias o por personas muy cercanas a estas, o sea, vecinos o amigos; son los que causan estas situaciones en los menores de edad”. Frente a la necesidad de fortalecer la protección de la niñez, el director de Medicina Legal expresó: “El mensaje más importante es que tenemos que cuidar a nuestros menores de edad, a nuestros niños y niñas, porque son el futuro del país y nosotros debemos tener los mejores comportamientos con ellos y dar el ejemplo precisamente para que en el futuro estas situaciones no se presenten, como las que se viven hoy en día”. Ariel Emilio Cortés Martínez asumió la dirección general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 6 de octubre de 2025, tras su nombramiento por parte de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.

La entidad advirtió que las víctimas son principalmente mujeres en una relación de 70 frente a 30. FOTO: Medicina Legal.

Avanza investigación por menores encontrados con ciudadano estadounidense en Bogotá

Las cifras entregadas por Medicina Legal se conocen mientras continúan las investigaciones sobre el caso ocurrido en el barrio Chicó Navarra, en el norte de Bogotá, donde tres hermanos de 5, 7 y 15 años fueron encontrados en un apartamento junto a un ciudadano estadounidense que adelantaba un proceso de adopción en Colombia. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, indicó que las valoraciones médicas y las entrevistas realizadas hasta el momento permiten descartar de manera preliminar agresiones sexuales físicas contra los menores, aunque el proceso investigativo continúa. “Se descartaría violencia sexual física”, afirmó la funcionaria, quien precisó que todavía deben analizarse otros elementos relacionados con una posible vulneración de derechos. Los niños permanecen bajo la protección del ICBF y recibieron atención en el Hospital Simón Bolívar, donde se realizaron evaluaciones médicas, psicológicas y forenses mediante la activación del protocolo denominado código blanco, aplicado en casos de sospecha de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. A través de su cuenta de X, Cáceres señaló: “Tenemos reporte preliminar de tranquilidad; sin embargo, hay que esperar a las entidades investigadoras y los resultados”.