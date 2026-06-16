Director de Medicina Legal entregó balance sobre casos de abuso contra menores en Colombia en 2026

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Cortés, informó este martes 16 de junio que entre enero y abril de 2026 se han realizado 4.800 exámenes médico-legales relacionados con presuntos delitos de abuso contra menores de edad en Colombia.
La revelación se dio en un contexto de preocupación nacional por los recientes casos que involucran posibles vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes, entre ellos la investigación del caso de tres hermanos hallados en un apartamento junto a un ciudadano estadounidense en el norte de Bogotá.
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Según explicó Cortés en entrevista con el canal CityTV, cerca del 50% de los casos registrados en este periodo corresponden a menores entre los 10 y 14 años.
“Aproximadamente el 50% de estas situaciones se presentan entre niños de 10 a 14 años. Estas cifras corresponden al período comprendido entre enero y abril del 2026. Podríamos cerrar el año con una cifra de casi 15.000 eventos”, dijo el director de Medicina Legal.