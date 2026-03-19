Mauricio Lizcano ya tiene nueva fórmula vicepresidencial: ¿quién es Pedro de la Torre?

La fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano dio un giro en cuestión de días, pasando de un perfil conocido en la opinión pública a una apuesta por la ciencia y la investigación. El candidato presidencial confirmó primero la salida de Luis Carlos Reyes, conocido en redes como “Mr. Taxes”, quien declinó su participación por motivos familiares y este jueves anunció a su nuevo coequipero, el científico Pedro de la Torre. Según explicó Lizcano en un video, la renuncia de Reyes respondió a razones personales. “Por cuenta de una eventual complicación en el embarazo de la esposa de Reyes, resolvimos priorizar su hogar”, señaló, al explicar por qué no podrá acompañarlo en la carrera hacia la Casa de Nariño. A través de redes sociales, el candidato presentó oficialmente a Pedro de la Torre como su nueva fórmula. El mensaje fue entregado por medio de un video en X que representa su historia personal dentro del discurso de campaña. Lea puede interesar: Las 14 candidaturas presidenciales que aparecerán en el tarjetón de primera vuelta, ¿quiénes tienen mayor posibilidad?

De la Torre nació en Barranquilla y creció en el corregimiento de Hibácharo, en el municipio de Piojó, Atlántico. Proviene de una familia de origen humilde, su padre fue conductor de bus y no tuvo acceso a educación formal, mientras que su madre se desempeñó como artesana. Durante su infancia, incluso trabajó como ayudante en el vehículo de su padre, una experiencia que Lizcano destacó como parte de su recorrido. El ahora aspirante a la Vicepresidencia es químico de la Universidad del Atlántico. Posteriormente realizó un doctorado en Ciencias en Chile y avanzó en su carrera académica con estudios en Estados Unidos, donde fue vinculado a la Escuela de Medicina de Harvard durante su paso por la Universidad Estatal de Ohio. Su formación incluye una especialización en Finanzas, un doctorado en Ciencias Aplicadas y dos postdoctorados en Bioquímica y Biofísica, enfocados en el diseño de fármacos. Estos últimos los desarrolló en instituciones como la Universidad Estatal de Ohio y la Universidad de Harvard, así como en el Hospital de Ojos y Oídos de Massachusetts. Lea también: Estos son los apoyos clave que han sumado Paloma Valencia, Sergio Fajardo e Iván Cepeda para la primera vuelta

En el campo científico, su trabajo se ha concentrado en el desarrollo de terapias génicas para restaurar la audición y la visión. También ha participado en investigaciones relacionadas con enfermedades como el Alzheimer y el cáncer, áreas que el candidato presidencial resaltó como parte de una apuesta por vincular el conocimiento al desarrollo del país. Al presentar a su nueva fórmula, Lizcano insistió en que la decisión responde a una visión específica de gobierno. “Este no es un proyecto político para repartir puestos. Es un proyecto de país, construido con personas que quieren trabajar de verdad por Colombia”, afirmó. Entérese: ¿Se volvió a estrellar? Claudia López le ofreció a Fajardo ser su vice, pero le dijo que no El candidato también subrayó el valor simbólico de la trayectoria de De la Torre dentro de su propuesta. “Pedro De la Torre es el reflejo de lo que somos como país: gente que lucha, que trabaja y que, con esfuerzo, puede llegar a los escenarios más importantes del mundo. Hoy queremos que ese conocimiento esté al servicio de Colombia”, agregó.