Valle del Cauca: capturan a dos hombres con $170 millones escondidos en camioneta

En el marco de los controles contra las economías criminales en las vías del Valle del Cauca, unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional realizaron un operativo de registro y control en el corredor que conecta Sucromiles con El Cerrito, a la altura del kilómetro 8, jurisdicción de Palmira. Durante el procedimiento, los uniformados hicieron señal de pare a un vehículo tipo campero que cubría la ruta entre Jamundí y Quimbaya. Al detenerse, sus dos ocupantes fueron sometidos a verificación de antecedentes e inspección del automotor. Entérese: Once detenidos por minería ilegal y contaminación ambiental en Santander de Quilichao, Cauca

En medio del registro, los policías encontraron una suma de $170 millones en efectivo ocultos en diferentes compartimientos del vehículo. De acuerdo con el reporte oficial, el dinero no contaba con documentación que respaldara su procedencia. Aunque los detenidos señalaron que correspondería a una supuesta venta de ganado, no presentaron soportes que acreditaran esa versión. Lea también: Joven mató a su mamá con un cuchillo, fingió estar muerto e hirió luego a un policía en Caldas, sur del Aburrá Los capturados por presunto delito de lavado de activos, fueron identificados como dos hombres de 50 y 19 años, oriundos de San Bernardo del Viento (Córdoba) y Quimbaya (Quindío), respectivamente. Las autoridades confirmaron además que el hombre de mayor edad registra una anotación judicial previa por el delito de porte ilegal de armas de fuego, relacionada con un hecho ocurrido en 2017 en Santander de Quilichao.