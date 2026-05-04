Jóvenes en Medellín están combinando sueros, energizantes y alcohol: autoridades lanzan alerta

Los jóvenes de Medellín están volviendo habitual una mezcla que puede resultar explosiva y fatal para el organismo: el uso combinado de sueros de hidratación y rehidratación oral lo mismo que de energizantes con licor. La subsecretaria (e) de Salud Pública del Distrito, Rita Almanza, advirtió que estas bebidas, que generalmente utilizan los deportistas, una, y las otras están indicadas para tratar condiciones especiales como el vómito y la diarrea, no están indicadas en el consumo general. Le recomendamos leer: Droga, licor y sexo acechan rumba de menores

Además, su uso continuo en combinación con bebidas alcohólicas pueden producir una sobrecarga para el riñón debido a su contenido de sodio, glucosa y electrolitos, lo que representa un riesgo, especialmente en personas con condiciones de salud previas como enfermedades cardíacas, renales o hipertensión. Tampoco están indicadas en menores de edad. Fuera de eso, está comprobado que no disminuyen los efectos tóxicos del alcohol. “Estos efectos pueden mitigarse, en parte, con hidratación y el consumo previo de alimentos ricos en carbohidratos y proteínas”, añadió Almanza, quien indicó que el problema es que se trata de productos que se venden sin fórmula médica. Adicionalmente, se suele presentar una falsa sensación de recuperación que puede incentivar el consumo excesivo de licor. Le recomendamos leer: ¿Por qué no es bueno tomar sueros de hidratación oral y bebidas deportivas todos los días? Almanza detalló que las bebidas hidratantes para deportistas están destinadas a la reposición de líquidos, electrolitos y energía durante actividades físicas intensas o prolongadas y su uso tampoco está orientado al consumo cotidiano ni a contrarrestar los efectos del alcohol. “Debido a su contenido de azúcares y sodio, su ingesta indiscriminada, especialmente fuera de contextos deportivos, no es segura”, apuntó. Por otra parte, la Secretaría de Salud recordó que los sueros deben contar con registro sanitario del Invima y no pueden venderse en bares, discotecas, festivales o eventos masivos como bebidas recreativas.

Operativos en Medellín: más de mil visitas a bares y discotecas

Con el fin de controlar el expendio de estas bebidas en establecimientos de rumba, la Secretaría de Salud ha realizado más de mil visitas a locales de alimentos, bebidas y entretenimiento, desde 2025 a la fecha. Aparte, realiza un acompañamiento a los eventos masivos que se programan en la capital antioqueña. También le sugerimos ver: Los 64 tipos de drogas nuevas que venden las bandas en las calles de Medellín El año previo las autoridades sanitarias hicieron 705 visitas; de ellas 601 correspondieron a establecimientos de preparación de alimentos y bebidas, y 104 a espacios de entretenimiento con venta o consumo de licor, sumado a la presencia en conciertos. Entre tanto, en el transcurso de 2026 van 307 visitas adicionales.

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