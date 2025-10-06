“Augusto Rodríguez es un ineficiente”: precandidato Lizcano denuncia amenazas contra su familia y arremete contra la UNP

A pesar de los llamados por parte de las autoridades a una campaña electoral en paz, un precandidato anuncia públicamente amenazas contra su familia. En esta ocasión de trata del exministro de las TIC, Mauricio Lizcano. A través de un mensaje en su cuenta de X, el precandidato mostró el sufragio floral que le llegó a su sede de campaña en Manizales con un mensaje contra su padre, Óscar Tulio Lizcano, quien fue víctima de secuestro en el año 2000 cuando era congresista. Lea también: “Le matamos hasta el perro”: zozobra y estupor en el Congreso tras amenazas contra senador, ¿de quién se trata? “Acabamos de recibir un sufragio en la sede de mi campaña presidencial en Manizales con una amenaza contra la vida de mi padre, quien fue víctima de secuestro”, expresó el precandidato y exministro. “La política no puede ser escenario de miedo ni de intimidaciones. Solicito a las autoridades competentes para que garanticen la seguridad mía y la de mi familia”, concluyó en su cuenta de X el político.

Sumada a la denuncia que hizo en sus redes sociales, el precandidato Lizcano habló con el medio Blu Radio, a quien le manifestó su molestia por lo ocurrido y denunció algunas irregularidades respecto a la Unidad Nacional de Protección. El exministro y exidirector del Dapre se mostró inconforme ante el medio radial recalcando que llevaba más de una hora buscando comunicarse con alguien del gabinete y que nadie le había dado respuesta alguna.