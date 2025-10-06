x

“Augusto Rodríguez es un ineficiente”: precandidato Lizcano denuncia amenazas contra su familia y arremete contra la UNP

El precandidato y exministro de las TIC publicó la imagen de una ofrenda floral con un mensaje contra su padre.

  • Al precandidato presidencial Mauricio Lizcano le llegó un sufragio floral con el nombre de su padre. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero y @MauricioLizcano
    Al precandidato presidencial Mauricio Lizcano le llegó un sufragio floral con el nombre de su padre. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero y @MauricioLizcano
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

06 de octubre de 2025
A pesar de los llamados por parte de las autoridades a una campaña electoral en paz, un precandidato anuncia públicamente amenazas contra su familia. En esta ocasión de trata del exministro de las TIC, Mauricio Lizcano.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el precandidato mostró el sufragio floral que le llegó a su sede de campaña en Manizales con un mensaje contra su padre, Óscar Tulio Lizcano, quien fue víctima de secuestro en el año 2000 cuando era congresista.

“Acabamos de recibir un sufragio en la sede de mi campaña presidencial en Manizales con una amenaza contra la vida de mi padre, quien fue víctima de secuestro”, expresó el precandidato y exministro.

“La política no puede ser escenario de miedo ni de intimidaciones. Solicito a las autoridades competentes para que garanticen la seguridad mía y la de mi familia”, concluyó en su cuenta de X el político.

Sumada a la denuncia que hizo en sus redes sociales, el precandidato Lizcano habló con el medio Blu Radio, a quien le manifestó su molestia por lo ocurrido y denunció algunas irregularidades respecto a la Unidad Nacional de Protección.

El exministro y exidirector del Dapre se mostró inconforme ante el medio radial recalcando que llevaba más de una hora buscando comunicarse con alguien del gabinete y que nadie le había dado respuesta alguna.

“El Gobierno no hace nada, pues está en la hora que no he podido contactar con ellos. Entonces, pues esperemos a ver qué medias toma la Policía y la Fiscalía”, comentó Lizcano, agregando que “ ni siquiera nadie me contesta. Ni el ministro del Interior, ni el de Defensa, ni ninguno”.

A su vez, el precandidato contó que a su padre, quien estuvo secuestrado por las Farc durante 8 años, le redujeron su esquema de seguridad hace más de un año por parte de la Unidad Nacional de Protección y le mandó un duro mensaje al director de esa entidad.

“A Augusto Rodríguez no le pido nada, porque ese es un ineficiente en este momento. No ha sido capaz de protegernos a nosotros, ¿qué va a ser capaz de proteger a mi papá?, yo me voy a mover con la Policía”, subrayó en contra del director de la UNP.

Mauricio Lizcano ocupó la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y el Ministerio de las TIC en la administración de Gustavo Petro, sin embargo, en el mes de enero dejó este último cargo para aspirar a la Presidencia el próximo año.

