En apenas seis días de 2026 ya se registraron tres masacres en Colombia

Colombia inició 2026 con una alarmante escalada de violencia. En solo seis días, el país ya registra tres masacres en distintos puntos del territorio nacional, hechos que Dejan al menos diez personas asesinadas, según las cifras de Indepaz.
El primer caso ocurrió el 3 de enero en el municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca.Allí fue asesinada en un primer hecho Irma Yulie Erazo Reina, quien administraba un establecimiento comercial, hasta donde llegaron hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte.
Horas después, Durante el velorio de la primera víctima, hombres armados atacaron a varios asistentes y persiguieron a dos de ellos, asesinando a Angélica María Cantoñí Estacio, de 35 años, y a Reina Nancy Stella, de 53 años. Por la continuidad y conexión entre los hechos, las autoridades clasificaron este ataque como la primera masacre registrada en Colombia en 2026.