Masacraron a tres jóvenes en Arauca y Colombia ya superó las 50 masacres en lo que va del 2025

Tres jóvenes fueron masacrados en el municipio de Tame (Arauca) cuando fueron sorprendidos por hombres armados que ingresaron a su vivienda. Ese hecho representó la masacre número 51 en lo que va del año en Colombia, de acuerdo con Indepaz.

La información preliminar indica que los hechos se registraron sobre las 2:00 de la tarde de este 25 de agosto en el barrio Rincón de la Esperanza. Las víctimas estaban al interior de una vivienda cuando fueron sorprendidos por hombres armados que entraron a la fuerza.

Los asesinos vandalizaron la vivienda y dispararon en repetidas ocasiones. Las tres víctimas eran hombres y hasta ahora se desconoce su identidad.

En el municipio de Tame, fronterizo con Venezuela, se ha documentado presencia de la guerrilla del ELN, las disidencias de las Farc y bandas de delincuencia local.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó que con este crimen se eleva a 51 el número de masacres ocurridas en el país durante 2025. Desde esa organización señalaron que las comunidades en Arauca se encuentran en medio de una disputa criminal que ha provocado homicidios, hostigamientos, amenazas, desplazamientos forzados y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.