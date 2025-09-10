Masacre en Bolívar: tres hombres fueron torturados en el municipio de Santa Catalina

La localidad de Santa Catalina, en el departamento de Bolívar, está estremecida tras el hallazgo de los cuerpos de tres hombres que, al parecer, fueron asesinados de forma violenta.

Las víctimas fueron identificadas, según revista Semana, como Luis Fernando Chávez Daza, Luis Fernando Meza Aldana y Haissar Junior Natera Echeverry, todos con anotaciones judiciales y quienes serían residentes del municipio de Luruaco, en el Atlántico.

La primera de las víctimas, Luis Fernando Chávez, era oriundo de Orito, Putumayo, y tenía anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir por darse al terrorismo (2015, 2016) y fuga de presos (2018).