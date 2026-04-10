Ofrecen $50 millones de recompensa por los responsables de la masacre en Popayán que dejó seis muertos

Este jueves en la vereda La Meseta, un sector ubicado en una zona rural de Popayán, la capital del departamento del Cauca, un grupo armado perpetró el asesinato de seis personas en horas del mediodía.
De acuerdo con el informe oficial de los hechos, el ataque fue ejecutado por varios sujetos armados que se movilizaban en un convoy compuesto por dos camionetas y diversas motocicletas.
Los delincuentes, que portaban armas de corto y largo alcance, irrumpieron en una finca del sector y abrieron fuego de manera indiscriminada.
En la escena del crimen, los atacantes asesinaron primero a una persona que se encontraba en los exteriores del inmueble, para luego ingresar a la vivienda y luego matar a cinco individuos más que se hallaban en el interior.
La gravedad del incidente se vio agravada por una denuncia alarmante: hombres armados bloquearon el paso de una ambulancia que intentaba socorrer a las víctimas, impidiendo cualquier posibilidad de asistencia médica oportuna.