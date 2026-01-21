x

Masacre en Guaviare: Fiscalía descarta que 26 disidentes hayan muerto por enfrentamiento

La Fiscalía y Medicina Legal concluyeron que los 26 disidentes de las Farc asesinados en El Retorno recibieron disparos a corta distancia. El patrón de las heridas descarta, de manera preliminar, que se haya tratado de un combate armado.

  Integrantes de la Fuerza Pública adelantaron la inspección de la escena donde fueron hallados los cuerpos en una vía de El Retorno, Guaviare. Imagen de referencia. FOTO: Colprensa.
Andrea Lara
hace 3 horas
bookmark

La Fiscalía General de la Nación entregó nuevos detalles sobre la masacre ocurrida en el municipio de El Retorno, en Guaviare, en la que murieron 26 integrantes de disidencias de las Farc, y descartó de manera preliminar que se haya tratado de un enfrentamiento entre facciones armadas.

De acuerdo con los análisis forenses realizados por Medicina Legal, y tras las inspecciones adelantadas por el CTI y la SIJIN de la Policía Nacional, las víctimas presentaban impactos de bala a corta distancia, varios de ellos en la cabeza, un patrón que no corresponde a un combate y que refuerza la hipótesis de una ejecución, distinta a la versión inicial que surgió tras la difusión de imágenes de los cuerpos abandonados en una carretera de la zona.

En contexto: Cuatro menores, víctimas de enfrentamientos entre disidencias en Guaviare, confirma Medicina Legal

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, entre las 26 personas muertas hay 21 hombres y cinco mujeres, cuatro de ellos menores de edad. En un primer momento, las autoridades atribuyeron las muertes a un supuesto enfrentamiento entre el Bloque Amazonas del Estado Mayor Central (EMC) y el Bloque Jorge Suárez Briceño, perteneciente al Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una disidencia del propio EMC.

“Por el momento se tiene la información de que los cadáveres son o pertenecen a la facción del Estado Mayor Central”, indicó el comandante de la IV División del Ejército, general Ricardo Roque, en declaraciones a la emisora Blu Radio.

Lea también: Guerra a muerte por la coca: ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ desatan una nueva crisis de violencia en Guaviare

No obstante, el caso sigue bajo análisis y se está a la espera del dictamen definitivo de Medicina Legal. La entidad informó que la investigación continúa en Villavicencio, donde equipos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses avanzan en la identificación de los cuerpos para su posterior entrega a los familiares. Además, en los próximos días se llevarán a cabo estudios de balística y toxicología que permitirán establecer si las víctimas fueron sometidas al uso de sustancias tóxicas antes de su muerte.

¿Qué pasó en Guaviare?

Los hechos ocurrieron en la vereda Cubay, zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, donde el pasado viernes 16 de enero se reportaron intensos combates entre estructuras disidentes de las antiguas Farc. En ese punto del sur del país fueron hallados los 26 cuerpos que posteriormente fueron trasladados a Villavicencio para su análisis forense, en un territorio marcado por la disputa armada y el control de economías ilegales.

De manera inicial, las autoridades informaron que las muertes se habrían producido en medio de un enfrentamiento entre dos facciones disidentes: el Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias Iván Mordisco, y el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), liderado por alias Calarcá Córdoba. Esta confrontación se enmarca en la ruptura que ambas estructuras protagonizan desde 2024, una guerra interna que ha recrudecido la violencia en corredores rurales de la Amazonía colombiana.

Siga leyendo: Calamar, municipio que vive en “riesgo extremo”

Según información preliminar de inteligencia militar, los fallecidos pertenecerían al EMC. Así lo señaló el comandante de la Cuarta División del Ejército, general Ricardo Roque, al indicar que los reportes apuntan a esa facción, aunque aclaró que será Medicina Legal la entidad encargada de confirmar el origen de las víctimas. Entretanto, el propio EMC reconoció la muerte de sus integrantes, pero aseguró que habrían sido asesinados tras ser “envenenados o sedados”, versión que hasta ahora no ha sido confirmada por las autoridades.

