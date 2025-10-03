Tres hombres fueron asesinados en barbería en Barranquilla y se convirtió en la masacre 64 en lo que va de 2025

El estruendo de las balas silenciaron el ambiente al interior de una barbería ubicada en el barrio Pinar del Río, sector de Juan Mina, en la ciudad de Barranquilla, durante la tarde de este viernes 3 de octubre.
La tranquilidad en el sector acabó luego de un ataque sicarial que cobró la vida de tres hombres que se encontraban dentro del establecimiento, aproximadamente las 4:20 de la tarde.
