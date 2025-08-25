Más de 3,5 millones de estudiantes podrían perder alimentación escolar por un déficit de $500 mil millones, alerta la Contraloría

Más de 3,5 millones de estudiantes en 53 territorios del país podrían quedarse sin alimentación escolar a partir de septiembre, debido a un déficit de $500 mil millones en los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE), según alertó la Contraloría General de la República. La advertencia surge tras un análisis del estado presupuestal del programa, donde se identificaron faltantes que podrían comprometer la operación en las próximas semanas. Le puede interesar: Corte le jaló las orejas al Gobierno: califica como “inadmisible” persistencia de desnutrición infantil Wayuu La Contraloría recopiló información a través de procesos de seguimiento y visitas técnicas en distintas regiones con el fin de evaluar la distribución y el uso de los recursos del PAE. Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA) ha solicitado formalmente al Ministerio de Hacienda la adición de los recursos pendientes en varias comunicaciones enviadas durante junio y agosto de 2025. La demora en la asignación de estos fondos podría afectar la continuidad del servicio y poner en riesgo la alimentación de los estudiantes.

El contralor Carlos Hernán Rodríguez señaló que garantizar los recursos es fundamental para mantener el programa activo y evitar que millones de menores queden sin acceso a alimentación escolar. La entidad insiste en que el Gobierno Nacional debe tomar medidas inmediatas para cubrir el déficit antes de que inicie el mes de septiembre.

Un déficit que viene desde antes

Un comunicado del Gobierno Nacional de junio de este año menciona que, entre 2022 y 2025, se destinó $2,47 billones al PAE, frente a los $1,93 billones anteriores, lo que representa un aumento del 28 % respecto a 2020. Esta inversión permitió reducir el uso de alimentos industrializados en un 24 % y aumentar en 21 % la provisión de alimentos preparados en sitio. También se comunicó que el programa distribuye 350.000 toneladas de alimentos al año y cumple con la Ley 2046 de 2020, que exige que al menos el 30 % provenga de pequeños productores y agricultores locales. Además, se implementó la entrega de 2.550.347 canastas alimentarias entre 2022 y 2025 en 110 municipios con inseguridad alimentaria. El problema, es que esto no se está reflejando en la realidad. Por ejemplo, el 14 de agosto, la Contraloría reportó que el PAE se encontraba suspendido en Buenaventura, afectando a más de 40.000 estudiantes de la ciudad. La suspensión obedeció a la falta de recursos para garantizar la alimentación durante los días restantes del calendario escolar. Contexto: Contraloría alerta por suspensión del PAE a 40.000 estudiantes en Buenaventura Aunque inicialmente se asignaron cerca de $30 mil millones para 2025, se identificó un faltante aproximado de $13 mil millones para cubrir los últimos 70 días de clases. Esta brecha ha generado la interrupción del servicio y pone en evidencia los riesgos presupuestales del programa. Otro caso se dio el 20 de agosto, cuando la Procuraduría solicitó al alcalde de Neiva, Germán Casagua Bonilla, un informe detallado sobre las medidas adoptadas para garantizar la correcta manipulación de los kits del PAE, luego de denuncias sobre alimentos en mal estado o descomposición que habrían sido entregados en algunas instituciones educativas.