¿Cómo protegerse del mercado del cibercrimen? Alerta por deepfakes y llamadas falsas que se comercializan en Colombia

La frontera entre lo real y lo fabricado por inteligencia artificial dejó de ser un dilema técnico: hoy es un escenario que preocupa a expertos en ciberseguridad por el auge de un nuevo mercado criminal en expansión.
En Colombia, los fraudes que antes requerían ingeniería social, semanas de preparación y actores humanos ahora se compran en minutos como si fueran un servicio más dentro de foros clandestinos.
