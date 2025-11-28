Ármese de paciencia: habrá cierres y tacos en varios sectores de Medellín este fin de semana

Este fin de semana arranca en pleno la temporada navideña. Eso significa fiesta, compras, recorrido para ver los alumbrados, encuentros familiares, eventos de ciudad, todo maravilloso, pero también significa congestión de movilidad por montones.

La Alcaldía de Medellín informó que por cuenta de diversos eventos culturales y comunitarios programados para este fin de semana, se implementarán varios cierres viales temporales en diferentes sectores de la ciudad.

En el corregimiento San Antonio de Prado, para el evento Parques Iluminados, habrá cierre total de la carrera 79 entre las calles 42 y 41 sur, desde las 9:00 p. m. de este viernes 28 y hasta las 6:00 a. m. del domingo 30. El evento se desarrollará el sábado 29 entre las 5:00 p. m. y las 11:00 p. m. y contará con acompañamiento de agentes de tránsito. Durante este período habrá afectación en rutas de transporte público.

Por su parte, en el corregimiento Altavista, para la jornada Manzanillo Recuperando Nuestro Patrimonio, se realizará cierre total de la calle 5A sur entre calle 5 sur y la carrera 89A, desde las 2:00 a. m. del sábado 29 de noviembre y hasta las 2:00 a. m. del domingo 30. El evento será el sábado entre las 6:00 p. m. y la medianoche, con afectación de rutas integradas y apoyo sugerido de tránsito.

Los cierres viales se extenderán en la comuna 12 La América, específicamente en el barrio Cristóbal, por cuenta del Festival de Orquestas Tropicales que implicará el cierre de la carrera 88 entre calles 38 y 40, desde las 6:00 a. m. del sábado 29 de noviembre y hasta la misma hora del domingo 30. El evento tendrá lugar el sábado desde las 2:00 p. m. y hasta la medianoche y generará afectación en una ruta de transporte.

Cerca de allí, en el barrio La Floresta, por el Festival de la Canción, habrá cierre de la calle 46 entre las carreras 85 y 45D, y de la carrera 86 entre calles 46 y 47, desde la medianoche del viernes 28 y hasta las 9:00 p. m. del sábado 29. El evento se desarrollará entre la 1:00 p. m. y las 6:00 p. m., con afectación en la ciclorruta, pero sin impacto en rutas de transporte público.

Finalmente, para el Festival La Candelaria Food Fest, que se realizará el viernes 28 y sábado 29 de noviembre, se cerrarán las calzadas centrales de la avenida La Playa entre las carreras 40 y 42, y entre 42 y 43. Las restricciones estarán vigentes desde las 8:00 p. m. del jueves 27 y hasta las 10:00 a. m. del domingo 30 de noviembre. Habrá afectación tanto en la ciclorruta como en rutas de transporte público, y se contará con acompañamiento de agentes.