Exministros Velasco y Bonilla serán imputados el 1 de diciembre por corrupción en la UNGRD

El Tribunal Superior de Bogotá citó para el próximo lunes 1 de diciembre las audiencias de formulación de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco.

Los exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro están siendo investigados por su presunta participación en el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la repartija de contratos con esa entidad a congresistas a cambio de apoyos a proyectos de interés de la Casa de Nariño.

Noticia en desarrollo...