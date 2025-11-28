x

Exministros Velasco y Bonilla serán imputados el 1 de diciembre por corrupción en la UNGRD

Los exfuncionarios del Gobierno Petro son investigados por su presunta participación en la repartija de sobornos y contratos a congresistas.

  • El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. FOTO: Colprensa
hace 3 horas
El Tribunal Superior de Bogotá citó para el próximo lunes 1 de diciembre las audiencias de formulación de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco.

Los exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro están siendo investigados por su presunta participación en el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la repartija de contratos con esa entidad a congresistas a cambio de apoyos a proyectos de interés de la Casa de Nariño.

Noticia en desarrollo...

