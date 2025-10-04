Los chats que enredan a Martha Peralta con Olmedo López y otros secretos en De Buena Fuente

La senadora Martha Peralta, que hace parte de la Comisión Séptima, está más que enrededada en el caso de la UNGRD. EL COLOMBIANO conoció los chats que tuvo con Olmedo López en la mitad de la aprobación de la reforma pensional en junio de 2023.
Mientras sus compañeros debatían, Peralta le enviaba a Olmedo un cuadro con dos proyectos de Meta y Casanare y decía: “Este es de otro compañero senador”. De hecho, hay imágenes que muestran a Olmedo sentado en una de las sillas de los congresistas sin que se entendiera su presencia allí en el calor del debate. Peralta también le envió un cuadro con los nombres de contratistas a ser nombrados en su entidad. La UNGRD no tenía nada que ver con la pensional. ¿O sí?