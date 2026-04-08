9 de abril | “A Colombia le hace falta escuchar la diferencia, el dolor, la indignación, la miseria”: María Valencia Gaitán

Cada 9 de abril en Colombia se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, una fecha para recordar aquellas personas que han sufrido en carne propia el conflicto armado y la violencia en Colombia.
No es para menos la selección de este día en el calendario para hablar de memoria y promover la escucha a las personas que han perdido a un familiar o a un ser amado por culpa de masacres, desapariciones y actos lamentables que han hecho parte de esta nación, pues fue justo una tragedia del 9 de abril de 1948 que quedó enmarcada en la historia de Colombia.
El asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán desató el conocido Bogotazo, un hecho que, ante la muerte del caudillo, provocó que las personas salieran a saquear comercios e incendiar edificios emblemáticos, dejando parte de la capital colombiana en ruinas. En esa serie de sucesos, una multitud linchó a Juan Roa Sierra, señalado de asesinar al político.