De la Espriella designó al general (r) Alejandro Barrera como director de la Policía Nacional

El presidente entrante, Abelardo de la Espriella, designó este martes al mayor general (r) Alejandro Barrera como nuevo director de la Policía Nacional.

“He decidido reintegrar al general Alejandro Barrera para que sea nuestro próximo director general de la Policía Nacional”, indicó el mandatario. También anunció que el mayor general (r) Norberto Mujica será el subdirector de la institución. Ambos serán reintegrados a la institución.

De la Espriella anunció que la Dirección General de la institución tendrá su sede permanente en Barranquilla. Según el mandatario, el objetivo de este traslado es descentralizar el poder en Colombia.

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El mayor general (r) Alejandro Barrera es administrador policial y administrador de empresas. Cuenta con formación de posgrado en Seguridad, así como en Policía y Sociedad, del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Toulouse (Francia).

Ingresó a la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander en enero de 1988. En 2018 fue nombrado director de Inteligencia Policial (Dipol), cargo desde el que lideró importantes operaciones de inteligencia y seguridad, especialmente en zonas rurales con presencia de grupos armados ilegales.